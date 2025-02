Grande ritorno su Canale 5 e in Mediaset per Ilary Blasi. L’annuncio ufficiale sul nuovo programma che le è stato affidato: The Couple.

Un nuovo viaggio con Bastian Muller per quanto riguarda la vita privata e un nuovo programma annunciato tutto per lei dal punto di vista professionale. Stiamo parlando naturalmente di Ilary Blasi che torna al timone di una trasmissione Mediaset, e precisamente di Canale 5, dopo diverso tempo. Per lei, ecco The Couple, un reality game.

Ilary Blasi torna su Canale 5: l’annuncio

Nelle scorse giornate erano state diverse le indiscrezioni relative al futuro di Ilary Blasi. In tanti avevano parlato della possibilità di rivederla sulle reti Mediaset. Una opzione che, adesso, è diventata realtà con l’annuncio ufficiale arrivato proprio dal Biscione e che vede la donna tornare al timone di un programma su Canale 5: The Couple.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Come è stato possibile scoprire da una nota ufficiale Mediaset, “prossimamente al via su Canale 5 The Couple, un nuovo reality game. Il format, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, sarà condotto da Ilary Blasi”. La conduttrice, quindi, al netto di qualche rumors passato negativo, torna protagonista nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

The Couple: di cosa si tratta

Ma di cosa si occuperà il nuovo programma condotto dalla Blasi? La risposta è arrivata dallo stesso comunicato Mediaset. “Protagonisti di The Couple saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere”.

Nella nota si legge ancora qualche dettaglio: “La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. Soltanto una coppia si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di The Couple”.