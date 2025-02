Chiara Ferragni, nuovo video con una canzone di Sanremo: ecco quale ha scelto

Anche Chiara Ferragni ha mostrato un certo interesse per una canzone di Sanremo 2025. Ecco il video con il brano scelto.

Dopo essere stata pizzicata a cena con Giovanni Tronchetti Provera a seguito dei rumors di una presunta lite, Chiara Ferragni torna a far parlare di sé. La nota influencer, infatti, tramite un video condiviso su TikTok, si è mostrata interessata anche al Festival di Sanremo 2025 con particolare riferimento ad un brano ben preciso.

Chiara Ferragni, il messaggio su TikTok

Durante la settimana di Sanremo 2025, Chiara Ferragni ha scelto un low profile con tanto di viaggio a Dubai probabilmente per non dover stare a guardare e ascoltare tutti i possibili rumors sul suo conto e sul conto di Fedez, suo ex marito, in gara al Festival con una canzone importante come ‘Battito’, oltre alla cover ‘Bella stronza’.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Ad ogni modo, a quanto pare, il richiamo sanremese è stato troppo forte anche per la bella Chiara che ha optato per uscire allo scoperto su TikTok con un filmato nel quale ha scritto un messaggio con tanto di riferimento al brano di Lucio Corsi ‘ Volevo essere un duro’. La donna ha commentato: “Volevo essere un duro ma piango per qualsiasi video in cui si percepisce la minima emozione qui su TikTok a 37 anni”.

La canzone scelta per il video e le reazioni

Il filmato, molto semplice, ha suscitato grande interesse. La Ferragni, in un certo senso, sembra essersi sbilanciata dando una preferenza sulle canzoni di Sanremo, oltre che ovviamente giocare con il titolo del brano. Va detto, però, che al netto di parecchi commenti di affetto e stima nei suoi confronti, in molti sul web non hanno trovato positiva la sua decisione. Anzi. “Ma perché non ascolti quella di Fedez?”, ha scritto uno. “Dovevi ascoltare Federico e non questa. Cosa ci dici?”, ha commentato qualche altro.