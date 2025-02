“In case separate”: Pieraccioni svela il segreto dell’amore con Teresa Magni

Il noto comico e attore Leonardo Pieraccioni ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita privata e dell’amore con Teresa Magni.

La confessione sulla castità aveva fatto tanto parlare. Adesso, intervistato da Oggi, Leonardo Pieraccioni è tornato assoluto protagonista. Diverse le rivelazioni in ambito privato che riguardano il suo passato, la storia con Laura Torrisi finita ma anche quella attuale con Teresa Magni che nasconde un curioso segreto.

Leonardo Pieraccioni, la conferma sulla castità

Qualche settimana fa, Leonardo Pieraccioni aveva fatto parlare tutti per alcune parole relativamente alla sua castità che era durata diversi anni dopo la fine della storia d’amore con Laura Torrisi, madre di sua figlia Martina. Il comico e attore toscano aveva rivelato di essere rimasto “a bocca asciutta” per circa tre anni sotto il profilo intimo con altre donne.

Leonardo Pieraccioni – www.donnaglamour.it

Intervistato da Oggi, Pieraccioni ha confermato ancora tutto: “Tre anni e mezzo, per la precisione“, ha detto. Poi con la sua solita ironia ha aggiunto: “Ho chiamato la signorina con cui avevo interrotto questo ‘ciclo’, proprio per ‘datarlo’ con certezza. Mi ha detto: ‘Io non me lo ricordo, di preciso, quando facemmo l’amore. Però ricordo che aprii il frigorifero e c’era solo il panettone’. Quindi era Natale, e al conto ho aggiunto altri sei mesi”.

La storia con Teresa Magni: il segreto

Dopo aver parlato di castità, non sono mancati passaggi anche su sua figlia e, ancora più d’attualità, sulla sua compagna, Teresa Magni. In particolare, il comico ha spiegato quale sia il segreto del loro amore, ovvero avere case separate… “Vivere ognuno a casa propria, vedersi come fidanzati, convivere quando Martina è dalla su’ mamma. E poi ridere, ridere tanto: anche lei è di Firenze, l’umorismo è lo stesso”, ha spiegato Pieraccioni che, al netto di questa grande felicità, non pensa al matrimonio.

“È una maratona di 50 chilometri”, ha commentato sull’ipotetica idee delle nozze. “Bisogna avere fiato e testa per superare i momenti critici. A me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe […]”, le sue parole.