Achille Lauro confessa di essere single e di desiderare matrimonio e 15 figli: i progetti del cantante per il futuro.

L’avventura di Sanremo 2025 si è appena conclusa per Achille Lauro, che durante la settimana della competizione è stato “seguito” passo passo da Nicolò De Devitiis, inviato di Le Iene, a cui ha confidato rivelazioni inedite sulla sua vita privata.

Nel corso della lunga intervista, il cantante di “Incoscienti giovani” ha raccontato la sua visione dell’amore e ha confessato il suo più grande desiderio per il futuro. Scopriamo che cosa ha rivelato l’eccentrico artista.

Achille Lauro e l’amore: il cantante si confessa

Achille Lauro ha sorpreso i fan con una dichiarazione inaspettata: attualmente single, sogna di sposarsi e avere una grande famiglia.

Tra esibizioni e incontri con i fan, Achille Lauro ha scherzato sulla sua situazione sentimentale dichiarandosi single. Tuttavia, dietro questa apparente leggerezza, il cantante ha rivelato il suo desiderio di una relazione stabile.

“Mi piacerebbe tantissimo sposarmi e avere 15 figli” ha detto, sottolineando l’importanza di costruire qualcosa di sano e duraturo con la persona giusta.

Achille Lauro ha anche mostrato il suo lato più romantico e riflessivo parlando del significato dell’amore. Secondo lui, amare qualcuno significa volerne il bene, anche quando ciò implica separarsi: “Amarsi è proprio questo, anche sapersi dire addio“. Parole che hanno toccato il cuore dei fan e che confermano la sua sensibilità e profondità emotiva.

Sanremo e le avventure dietro le quinte

Durante l’intervista, il cantante ha anche scherzato sulle presunte avventure sentimentali dietro le quinte del Festival di Sanremo negli anni passati. Alla domanda diretta dell’inviato de “Le Iene”, ha risposto in modo enigmatico: “Forse sì, en passant“.

Ma c’è tempo per l’amore durante la competizione? “Quando non siamo in gara volendo, potremmo” rivela il cantante che rivela che potrebbe essergli capitato in qualche edizione precedente.