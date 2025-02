Pippo Baudo riappare sui social con Solenghi e Lopez. Scopri come sta oggi lo storico conduttore televisivo.

Periodicamente spuntano fake news sul web che annunciano la morte dello storico conduttore televisivo Pippo Baudo, ormai da anni lontano dalle scene, o incidenti che lo coinvolgono. Ma in realtà il conduttore è vivo e vegeto, ed è sempre attento al mondo della televisione.

Negli ultimi giorni è anche spuntato un raro scatto di Baudo insieme a due amici e colleghi: Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Ma scopriamo come sta il conduttore e cosa ne pensa dell’ultima edizione del Festival di Sanremo appena conclusa.

Pippo Baudo: la foto social rincuora i fan

L’immagine, pubblicata sul profilo Instagram di Solenghi, mostra il celebre conduttore sorridente e in compagnia degli storici amici. “Oggi visita affettuosa al nostro Pippo” ha scritto Solenghi, e sotto al post si è scatenata una pioggia di commenti affettuosi da parte dei fan.

Negli ultimi tempi, Pippo Baudo è tornato a parlare del Festival di Sanremo, evento che ha segnato la sua carriera. Carlo Conti, in un’intervista, ha dichiarato di ispirarsi proprio a Baudo per la conduzione del festival. “Sanremo è baudiano” ha detto Conti per sottolineare il contributo del conduttore catanese alla storia della kermesse.

La risposta di Baudo non si è fatta attendere: “Sanremo 2025 “baudiano”? Sono molto contento, mi fa veramente piacere“. Un riconoscimento importante per colui che ha condotto ben 13 edizioni del Festival, detenendo tuttora il record assoluto.

Le condizioni di salute dopo le recenti preoccupazioni

Le condizioni di salute di Pippo Baudo erano finite al centro dell’attenzione dopo le voci su un incidente domestico avvenuto prima di Natale.

Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore sarebbe caduto nella sua casa di Roma, riportando una frattura alla spalla e venendo ricoverato per accertamenti al Policlinico Gemelli.

Tuttavia, Baudo aveva prontamente smentito ogni allarmismo dichiarando: “Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille“.