Dopo la notizia sconvolgente dell’incidente domestico prima di Natale, Pippo Baudo rompe il silenzio e rivela come sta oggi.

Lo storico conduttore televisivo Pippo Baudo ha preoccupato tutti prima delle festività natalizie. Infatti, prima di Natale ha fatto il giro del web la notizia di un incidente domestico che avrebbe coinvolto il conduttore.

Ora Baudo ha deciso di rompere il silenzio e spiegare come sono andate le cose e come sta adesso. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Pippo Baudo: incidente domestico? “Ma quando mai”

Secondo la notizia che ha preso a circolare, il conduttore sarebbe caduto dal letto con conseguente frattura di una spalla. L’incidente, secondo quanto riportato dai giornali, lo avrebbe costretto ad un ricovero d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma.

Pippo Baudo

Tuttavia, Pippo Baudo ha rotto il silenzio rivolgendosi all’Ansa per commentare la notizia: “Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille” ha detto il conduttore, smentendo le indiscrezioni sull’incidente.

“Ma quando mai” sono state le parole che ha usato per commentare la notizia del presunto incidente domestico. Con queste poche parole, quindi, Baudo ha rassicurato amici e fan che erano preoccupati per la sua salute in seguito alla notizia.

Pippo Baudo: le ultime apparizioni pubbliche

Sono ormai anni che Pippo Baudo non ha una presenza assidua sul piccolo schermo. Si è, infatti, ritirato dal mondo della tv da ormai diverso tempo, e sono sempre meno anche le occasioni pubbliche a cui ha preso parte.

L’ultima volta che Pippo Baudo è stato visto in pubblico risale allo scorso settembre, quando ha partecipato al pranzo organizzato per il compleanno di Pier Francesco Pingitore, fondatore del Bagaglino. In quell’occasione, Baudo è apparso in sedia a rotelle ma sorridente, nonostante i problemi al ginocchio che lo avevano costretto a cure specifiche in primavera.