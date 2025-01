Striscia la Notizia: addio al Velino, ecco chi ci sarà al suo posto

Momento speciale a Striscia la Notizia che saluta il Velino Gianluca Briganti, presto sostituito. L’annuncio del tg satirico.

Anno nuovo e tempo di cambiamenti a Striscia la Notizia. Il tg satirico ha annunciato delle novità per quanto riguarda la coppia Velina e Velino. Gianluca Briganti, infatti, sarà presto sostituito da una collega. Una ragazza bionda che andrà ad affiancare Beatrice Coari sul palco della trasmissione Mediaset di Antonio Ricci.

Striscia la Notizia: addio al Velino Gianluca Briganti

Striscia la Notizia ha annunciato che nei prossimi giorni dirà addio al Velino Gianluca Briganti. Tramite una nota ufficiale, il tg satirico ha spiegato la decisione e anche chi sarà il sostituto. Anzi, la sostituta…

Beatrice Coari e Gianluca Briganti, Striscia la Notizia

“Il nostro grande Velino Gianluca Briganti – giunto come previsto alla fine della temporanea collaborazione con Striscia la Notizia – salirà per l’ultima volta sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci”, si legge in un comunicato ufficiale e sul sito di Striscia.

“Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica!”, le parole del ragazzo.

Chi prenderà il posto di Briganti

Lo stesso programma di Canale 5 ha spiegato chi prenderà il posto del Velino. In questo senso verrà aperta una votazione per scegliere chi affiancherà Beatrice Coari, l’attuale Velina mora.

“Da lunedì 13 gennaio il noto programma di Canale 5 darà il via a una selezione volta alla scelta di una Velina bionda da affiancare alla mora Beatrice Coari”, ha comunicato il tg satirico. “Per tre settimane gli spettatori potranno seguire ogni sera le varie fasi di tale selezione e votare direttamente da casa la candidata preferita nel corso di ciascuna puntata sino alla finalissima, al termine della quale verrà proclamata la Velina bionda che farà coppia con la mora Beatrice”.