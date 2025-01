Aveva solo 32 anni, lutto nel cinema: addio all’attore di The Walking Dead

Mondo del cinema e della televisione in lutto: è morto il famoso giovane attore anche di The Walking Dead, Keller Scott Fornes.

Addio a Keller Scott Fornes. L’attore e sceneggiatore americano, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in serie di successo come ‘Origin’ e ‘County Rescue’, si è spento all’età di soli 32 anni. La morte risalirebbe al 19 dicembre ma la notizia è stata diffusa da People.com in queste ore. Il ragazzo era conosciuto anche per aver preso parte a The Walking Dead.

Una bruttissima notizia per il mondo dello spettacolo con particolare riferimento al cinema: l’attore Keller Scott Fornes è morto a 32 anni per cause sconosciute. A riportare la notizia del decesso è stato People.com e anche la rete televisiva americana Great Amenican Family che ha omaggiato l’uomo nel cast della serie (disponibile per la visione su Prime Video) ‘County Rescue’.

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Keller Fornes. Era una persona speciale e un talento come attore, scrittore e regista, oltre che cantante e musicista. La sua energia e il suo entusiasmo hanno sollevato tutti coloro con cui ha lavorato qui alla Great American Media e il cast e la troupe di County Rescue. Le nostre preghiere vanno alla sua famiglia”, si legge nel messaggio social di cordoglio.

La carriera

Nel corso della sua carriera, Fornes aveva iniziato recitando in The Walking Dead ed era apprezzato per la sua versatilità e la sua capacità di calarsi in ruoli anche diversi tra loro. Tra le altre serie a cui aveva preso parte anche Found e Genius, e film come ‘The Secrets She Keeps’ e ‘Project ISISX’. A fine gennaio, da quanto si apprende, avrebbe dovuto iniziare le riprese della seconda stagione di ‘County Rescue’ nei panni di Griffin, ruolo da lui interpretato.

Tra le altre sue passioni, oltre alla recitazione, pure la scrittura e alla regia.