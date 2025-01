“Maria De Filippi? Sembra Dio sceso in terra”: parla l’ex Temptation Island

Curiosi aneddoti anche su Maria De Filippi raccontati via social dell’ex volto di Temptation Island, Lino Giuliano. Le parole.

Sono tanti i giudizi, praticamente sempre extra positivi, su Maria De Filippi. L’ultimo è arrivato dall’ex Temptation Island, Lino Giuliano. Tramite le proprie stories su Instagram, l’ex concorrente del reality per coppie ha risposto ad alcune domande dei seguaci. Una di queste relative proprio al suo rapporto con la Queen di Mediaset.

Lino Giuliano, la risposta su Maria De Filippi

Come anticipato, attraverso un botta e risposta social su Instagram, l’ex concorrente di Temptation Island, Lino Giuliano, ha avuto modo di parlare di sé in relazione al mondo dello spettacolo.

In questo senso, spiccano le parole su Maria De Filippi e il modo con cui la conduttrice si è relazionata con lui in passato.

Maria De Filippi

Parlando della Queen di Mediaset, Lino ha detto: “Se l’ho conosciuta? Certo la donna della mia vita”, ha detto con tanto di emoticon del cuore e della risata. “Oltre ad essere il top come conduttrice è il top anche come persona”, le sue parole.

E ancora: “Mi ha sempre capito e l’ho sempre ascoltata perché quando parla ti spiega le cose che sembra Dio sceso in terra“.

Tra GF e L’Isola dei Famosi

Tra le altre domande a cui Lino ha risposto, anche quelle relativamente alla possibilità di rivederlo concorrente in un reality show. In questa ottica, il ragazzo ha spiegato di essere comunque contento di come sia andata quest’anno con l’esclusione dal GF nonostante l’iniziale annuncio ma anche di non chiudere le porte in vista del prossimo anno.

Porte aperte anche a L’Isola dei Famosi: “In un’esperienza come quella dell’Isola, giochi e sopravvivenza, sono aspetti che fanno parte della mia vita. Sarebbe un contesto che potrebbe interessarmi”.