Fedez rivela dettagli inediti sul caso Puff Daddy: il rapper rivela come stanno le cose e sgancia la notizia bomba su Justin Bieber.

Sono ormai mesi che non si parla che dello scandaloso caso di Puff Daddy, il famoso rapper statunitense al centro di centinaia di accuse per crimini gravissimi, tra cui traffico e violenza sessuale

Ogni settimana arrivano nuovi sconvolgenti aggiornamenti da tutto il mondo, ma le ultime novità arrivano proprio dall’Italia, e più precisamente dalla bocca di Fedez. Il rapper, infatti, nell’ultimo episodio del Pulp Podcast, ha affrontato uno dei temi più discussi del momento.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Fedez sgancia la bomba: “Tutti sapevano tutto”

Nel podcast, Fedez ha raccontato di aver sentito testimonianze dirette da persone che avrebbero partecipato ai famosi party organizzati da Puff Diddy. Secondo le sue fonti, queste feste erano teatro di episodi inquietanti che coinvolgevano star di Hollywood e giovani artisti.

“A me hanno detto delle cose inerenti a The Notorious B.I.G. e Tupac, rispetto a quello che accadeva a quei party lì. Molte star di Hollywood oggi hanno il cu*o veramente stretto” ha dichiarato il rapper milanese.

Qui il video dello scoop lanciato da Fedez nel corso della puntata del podcast.

Fedez ha espresso cautela sulle notizie mediatiche, sottolineando come spesso leggende metropolitane e verità si mescolino in vicende così complesse. Tuttavia, non ha esitato a definire l’ambiente attorno a Puff Diddy come “Oscuro e inquietante“.

Justin Bieber: vittima dell’industria musicale

Un aspetto che ha attirato molta attenzione è il coinvolgimento di Justin Bieber nella vicenda. Secondo Fedez, il cantante canadese sarebbe stato oggetto di pressione e manipolazione fin da giovane.

Il rapper, inoltre, rivela che attualmente Bieber sarebbe ricoverato in clinica, probabilmente a causa del forte stress psicologico derivante dal suo passato nell’industria musicale.

Il rapper italiano ha anche evidenziato alcune allusioni presenti nel testo della canzone Yummy uscita nel 2020, in cui Bieber sembra accennare a episodi di sfruttamento.

Fedez ha rivelato durante il podcast: “Io ho le mie notizie scoop, non vi dirò chi ma a me è stato detto, da persone molto vicine… Tutti sapevano tutto. Justin Bieber è in clinica da un paio di giorni. Lui (Diddy) è un criminale molto serio, filmava e poi ricattava. The Notorious B.I.G. l’ha fatto fuori lui“.