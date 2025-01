Alessio Boni sta per diventare padre per la terza volta: l’attore ha rivelato il nome scelto per il bebè in arrivo.

Il famoso attore Alessio Boni è tornato sul piccolo schermo in questi giorni nella miniserie televisiva Leopardi – Il poeta dell’Infinito, in cui interpreta il ruolo del padre del poeta, Monaldo Leopardi. La serie, in onda su Rai1 il 7 e l’8 gennaio, è solo una delle grandi novità per l’attore.

Infatti, Boni ha annunciato un’altra splendida notizia: sta per diventare padre del suo terzo figlio. Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Alessio ha condiviso emozioni e dettagli sulla nuova paternità. Dopo Lorenzo, nato nel 2020, e Riccardo, nato nel 2021, il terzo figlio arriverà a febbraio 2025. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Alessio Boni: il nome del terzo figlio

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’attore ha rivelato il nome del bebè che nascerà a febbraio: Francesco.

“La paternità mi trasporta in un’altra dimensione. Torni a casa e vedi quei visini pieni di gioia, è una felicità unica” ha dichiarato Boni, aggiungendo con ironia: “Credo che sarà il nostro ultimo figlio, anche perché altrimenti dobbiamo cambiare macchina!“.

Alessio Boni

Boni ha parlato con entusiasmo del suo amore per la famiglia e ha rivelato come questa dimensione lo faccia sentire pienamente realizzato.

Un inizio d’anno speciale per Alessio Boni

Il 2025 si apre con grandi novità per Alessio Boni. Oltre alla gioia di diventare nuovamente padre, l’attore è tornato sul piccolo schermo per interpretare Monaldo Leopardi.

Nel corso delle riprese, Boni ha approfondito il complesso ruolo del padre del poeta, definendolo una figura tenace e autoritaria che ha avuto un impatto cruciale sulla crescita di Leopardi. “Senza quelle difficoltà e quella ribellione, probabilmente Giacomo non sarebbe diventato il genio che conosciamo oggi” ha spiegato l’attore in un’intervista.

Intanto i fan attendono con trepidazione il mese di febbraio per la nascita del piccolo Francesco.