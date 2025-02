Achille Lauro parla del suo rapporto con Tony Effe e del caso collana a Sanremo: “A me nessuno ha detto nulla”.

Tra i protagonisti più discussi dell’appena conclusa edizione del Festival di Sanremo 2025 non possiamo non pensare a Tony Effe e ad Achille Lauro. Nel corso della competizione, Lauro è stato accompagnato da Nicolò De Devitiis per Le Iene, e durante l’intervista il cantante ha rivelato dettagli inediti sul rapporto con il rapper.

I due artisti hanno parlato apertamente del loro passato conflittuale e di come il tempo abbia trasformato l’iniziale rivalità in un rapporto di stima reciproca. Ma scopriamo che cosa hanno rivelato.

Achille Lauro e Tony Effe: gli attriti iniziali e la tregua

“Che rapporto abbiamo io e lui? Ex nemici e adesso invece siamo diventati amici” ha rivelato Lauto, aggiungendo poi: “All’inizio tra noi c’erano un po’ di attriti, eravamo ragazzini“.

Qui il video del servizio di Le Iene.

Tony Effe, invece, ha rivelato un dettaglio inedito: “Il primo concerto a cui ho assistito in vita mia è stato proprio il suo, quello di Achille. Non penso nemmeno di averglielo mai detto“. Un’ammissione che ha sorpreso lo stesso Lauro, segnando un momento di grande complicità tra i due.

Il “collana gate” e il commento di Achille Lauro

Durante la conversazione, è emerso anche il tema della collana di Tony Effe, rimossa poco prima della sua esibizione a Sanremo. Il rapper si era detto contrariato per l’accaduto, ma Achille Lauro ha cercato di smorzare le polemiche: “Conosco le regole della Rai, so che sono vietati i loghi, ma non so com’era fatta la collana di Tony. Magari si è spiegato male o c’è stato un fraintendimento“.

Lauro ha poi aggiunto: “Io non ho mai avuto problemi con quello che indossavo, ma dietro le quinte succede tutto velocemente. Magari la collana era innocua e c’è stato un errore di comunicazione“.