Chiara Ferragni, “prove di pace” con Tronchetti Provera: la foto, cosa è successo

Dopo le voci di una litigata, ecco lo scatto che riguarda Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Tra i due “prove di pace” stando ai ben informati.

Ci sarebbe stata una forte discussione nei giorni scorsi tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Un qualcosa che avrebbe potuto condizionare, e non poco, la neo coppia. Eppure, a quanto pare, al netto degli allarmismi sorti, tra i due ci sarebbero state “prove di pace”, almeno stando ai meglio informati che avrebbero persino pubblicato una loro foto a cena.

Chiara Ferragni, la lite con Giovanni Tronchetti Provera

I rumors relativi alla nuova vita di Chiara Ferragni insieme a Giovanni Tronchetti Provera si sono moltiplicati di recente. In particolare, solamente pochi giorni fa, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva raccontato di un “brusco litigio” tra la nota influencer e l’imprenditore. Una situazione che era stata attenzionata poi da diversi media.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

A seguito della notizia, l’influencer era finita ulteriormente nel mirino della stampa, pronta a cogliere ogni minimo segnale che potesse in qualche modo dare un’idea della vicenda e, nel caso, anche del clima tra lei e Provera. Adesso, però, le cose sembrano essere rientrate con un tentativo di “pace” che sarebbe intercorso tra i due.

Prove di pace: la foto a cena

A dare nuovi aggiornamenti sulla coppia Ferragni-Provera è stato sempre Gabriele Parpiglia con tanto di post social con foto relativa ai due durante una cena che sarebbe andata in scena sabato scorso. “Dopo i messaggi criptici di lei sui social. Dopo le dichiarazioni rilasciate in Spagna da Chiara Ferragni che hanno fatto imbestialire la signora Cecilia Pirelli e anche Giovanni Tronchetti Provera; sabato sera a Casa Fiori Chiari, a Milano, riappaiono insieme Chiara e TRONCHETTI. Prove di pace? Al tavolo con loro anche un gruppo di amici”, ha scritto l’esperto di gossip. Poi, ulteriore dettaglio: “Errata corrige: la foto dunque è di sabato sera quando c’era la finale del festival di Sanremo. Quindi la Ferragni non ha visto il Festival né Fedez”.