Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando ha parlato di alcune situazioni vissute nella sua vita.

Non solo il curioso siparietto al GF in occasione del suo compleanno. Nelle ultime ore, Stefania Orlando è stata protagonista nella Casa anche di alcuni momenti molto intensi e sentiti. La donna ha confessato alcune situazioni vissute nel corso della sua vita, privata e professionale, ammettendo il suo grande rimpianto legato alla maternità.

Stefania Orlando, la visita di Anna Pettinelli al GF

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, ampio spazio è stato dedicato a Stefania Orlando. La donna ha ricevuto la gradita visita della sua cara amica Anna Pettinelli che ha provato a tirarle su il morale e ha dato vita ad un momento molto bello di affetto e cordialità che non è passato inosservato anche per la simpatia della coach di Amici.

Stefania Orlando – www.donnaglamour.it

La Pettinelli è entrata nella Casa del GF per fare visita alla sua amica Stefania e subito ha scherzato: “Mi avevi detto che stavi dentro un mese, invece ci sei già due mesi”, le sue parole. E ancora: “Ma stai mangiando? Sei dimagrita”. “Non voglio vedere la malinconia nei tuoi occhi. Sei centrata, sei bella, sai dire le cose giuste. La tua classe, sei sempre così posata. Sei una donna pazzesca”, ha aggiunto la Pettinelli sostenendo l’amica.

Il grande rimpianto: la confessione

In un altro momento, sempre nel corso della puntata, la Orlando ha poi fatto delle confessioni personalissime: “Non essere mamma è stata una scelta un po’ mia è un po’ della vita, non sono venuti i figli e probabilmente oggi potrebbe essere un rimpianto“, ha dichiarato la showgirl parlando da sola con Signorini nella Mistery.

“La maternità potrebbe essere un rimpianto e quindi essere indicata da Chiara come una mamma che non sarebbe stata una mamma di riferimento per i figli mi ha toccato sia come donna che come mamma”. Chiudendo il suo discorso, poi, la Orlando ha aggiunto: “[…] Non mi sento meno donna perché non sono mamma, però…”.