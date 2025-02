Giorgia e Emanuel Lo: le foto inedite per il compleanno del figlio

Momento speciale a casa di Giorgia e di Emanuel Lo in occasione del compleanno del figlio. Gli scatti inediti sui social.

Dopo la fine del Festival di Sanremo 2025 si è portata dietro qualche polemica eppure, in queste ore, Giorgia è andata avanti concentrandosi su ciò che la rende molto felice: la famiglia. La famosa cantante, infatti, insieme a Emanuel Lo, tramite un delicato e dolcissimo messaggio social, ha scelto di omaggiare suo figlio in occasione del suo compleanno.

Giorgia e Emanuel Lo, il compleanno del figlio

In data odierna, il figlio di Giorgia e di Emanuel Lo ha festeggiato i suoi primi 15 anni. Un momento molto speciale che il ragazzo vivrà con gli affetti più cari e, presumibilmente, anche in compagnia degli amici. Per questa occasione non sono mancati i momenti dolcissimi tra genitori e figlio. I due volti noti della musica e della danza hanno voluto a modo loro celebrare il ragazzo.

Giorgia – www.donnaglamour.it

Sia la cantante che il noto maestro di ballo, infatti, si sono espressi con due dediche speciali accompagnate da scatti inediti mai mostrati che li ritraggono, insieme al loro Samuel, quando il figlio era ancora molto piccolo. I due volti noti hanno manifestato un lato molto intimo che raramente era venuto a galla prima di oggi.

Le dediche social e le reazioni

Dando uno sguardo ai profili Instagram di Giorgia ed Emanuel Lo, come detto, ecco le due dediche per il compleanno del figlio. La cantante, nel suo post, ha scritto: “Comunque questa cosa del tempo un giorno ce la dovranno spiegare, queste accelerazioni improvvise che passano 15 anni in un attimo e noi così.. grazie per i tanti auguri a Samuel dice che sta nel chill. Anche L’Amore cresce e questo è uno dei pochi vantaggi che ha il passare del tempo (ti amiamo Sam)”.

Frasi speciali anche da parte di Lo: “Oggi 15 anni, e la musica che sentiamo per te ha sempre e solo le note belle. Auguri Samuel mio”. Entrambi i genitori hanno scelto due foto del passato che li vedono tenere in braccio il piccolo Samuel. Immediate le reazioni dei rispettivi fan che si sono moltiplicati in pochissimo tempo per omaggiare anche loro questa bella famiglia.