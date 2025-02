Giorgia commenta la mancanza di donne nella top 5 di Sanremo 2025: la riflessione della cantante fa discutere.

Ospite di Domenica In Speciale Sanremo, Giorgia ha avuto modo di riflettere sulla sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo la conclusione della kermesse, la sua canzone La cura per me si è piazzata al sesto posto, posizione che ha scatenato il calore e il sostegno del pubblico. “Il tributo del pubblico non è scontato” ha dichiarato la cantante, visibilmente emozionata, sottolineando quanto fosse importante per lei essere riconfermata dal pubblico, che l’ha accolta con affetto all’Ariston. Ma non sono mancate le riflessioni sulla classifica finale della competizione.

L’assenza di donne nella top 5: il commento di Giorgia

Nel corso della trasmissione, Giorgia ha riflettuto sull’assenza di donne tra i primi cinque classificati, un fatto che ha suscitato reazioni nel pubblico e nei media.

“Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c’è” ha affermato e invitato a riflettere sulla mentalità ancora presente nel trattare i generi. Giorgia ha poi aggiunto: “Quando va bene a una, è un bene per tutte. Il successo di una è il successo di un’altra” esprimendo un forte senso di solidarietà femminile nel mondo della musica.

“C’è qualcosa nella nostra mentalità sedimentato da millenni… il giorno che non dovremmo più fare questa distinzione sarà un giorno migliore” GIORGIA SERVENDO A #domenicain #sanremo2025 pic.twitter.com/PfTLRuqrQ6 — damiano 🌪️ (@nevesumarte) February 16, 2025

La cantante ha messo in evidenza che, purtroppo, non dovrebbe essere necessario fare distinzione tra uomini e donne, e che la vera normalità sarà quando queste differenze non verranno più notate.

“Arriveremo ad un punto in cui non si deve più notare se c’è o non c’è una donna. Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c’è. La normalità sarà non stupirsi più. Bisogna lavorare sulla mentalità dei piccoli” ha detto.

Giorgia: l’esperienza di Sanremo per la cantante

Giorgia ha anche parlato della sua esperienza a Sanremo, raccontando come sia arrivata con ansia e paura, ma se ne sia andata con una grande gioia. “Mi porto indietro una bella Giorgia” ha detto, riferendosi a quanto questa esperienza l’abbia arricchita e motivata.

“Stavolta sono arrivata con un bagaglio di ansia e paura, vado via con bagaglio di gioia. Io mi aspetto sempre il meteorite” ha detto, aggiungendo poi “Ho fatto bene a rimboccarmi le maniche e rimettermi sotto come avessi 20 anni. Sembra banale, ma i momenti difficili sono quelli che ti insegnano di più“.