Nella giornata di ieri, domenica 16 febbraio, si è tenuta la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2025. La maggior parte dei protagonisti del Festival è stata ospite del programma per rispondere alle domande dei giornalisti e riproporre i loro brani.

Tuttavia, il programma avrebbe “imposto” ai cantanti di esibirsi in playback, ma non tutti gli artisti avrebbero apprezzato questa scelta, e si sono “ribellati” con un tocco di ironia.

I momenti più divertenti del playback a Domenica In

In molti hanno preso alla leggera l’esibizione in playback, trasformandola in un momento di divertimento. Rose Villain, ad esempio, si è esibita con il microfono al contrario, dando vita a una scena surreale che ha strappato più di un sorriso. Bresh, invece, ha deciso di portare un fiore al posto del microfono, con una scelta che ha fatto il giro dei social. Non solo performance bizzarre, ma anche una certa complicità tra gli artisti e il pubblico.

bresh il più carino con il fiore al posto del microfono#DomenicaIn pic.twitter.com/8joMztanbN — nene 💐 (@ssanguemisto) February 16, 2025

Non tutti, però, hanno optato per il playback. Lucio Corsi e Francesca Michielin, due dei cantanti più apprezzati di Sanremo 2025, hanno scelto di esibirsi dal vivo, dimostrando che la voce dal vivo può essere una scelta vincente anche dopo una settimana intensa come quella del Festival.

Il vincitore del Festival, Olly, ha voluto regalare un momento speciale ai suoi fan. Durante la sua esibizione in playback, infatti, è sceso tra il pubblico per abbracciare i suoi sostenitori.

Elodie e il commento sul “favoloso playback”

Elodie, invitata da Mara Venier a esibirsi, ha commentato con ironia: “Il favoloso playback!” sottolineando il tono scherzoso che ha caratterizzato l’intera giornata.

Un altro modo per mettere in luce il lato più divertente di un evento che, pur nella sua intensità, non ha mancato di offrire occasioni di leggerezza.

Sanremo 2025, dunque, non ha solo regalato emozioni sul palco, ma anche a Domenica In, con un playback che ha divertito il pubblico e reso ancora più memorabile l’edizione del festival.