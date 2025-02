A Domenica In Elodie sbotta contro i giornalisti dopo la storia del vestito strappato: “Sono c**ate che scrivete voi”, poi svela la verità.

L’ultima puntata del Festival di Sanremo 2025 è stata piena di colpi di scena, tra cui il “vestito gate” di Elodie. La cantante è salita sul palco visibilmente turbata, con gli occhi pieni di lacrime che a stento è riuscita a trattenere.

Sui social il mistero dietro la sua emozione ha dato il via a numerose speculazioni, e non sono mancate le segnalazioni sul presunto motivo dietro l’emozione della cantante: qualcuno le avrebbe erroneamente strappato il vestito. Ma qual è la verità? La cantante ha rotto il silenzio durante lo speciale di Domenica In.

La smentita di Elodie a Domenica In

Dopo ore di speculazioni, Elodie ha deciso di chiarire tutto durante la sua ospitata a Domenica In.

Incalzata dai giornalisti, la cantante non ha nascosto il suo fastidio per le false notizie e ha sbottato in diretta: “Sono ca***te che scrivete voi, come al solito. Inventate le cose. Nessuno mi ha strappato il vestito. Vi pare che mi arrabbio perché mi strappano il vestito? Che mi sono rincogl**nita?” ha detto la cantante.

Qui il video dell’intervista.

Con queste parole, Elodie ha categoricamente smentito il presunto incidente, ribadendo di non essere il tipo di persona che si arrabbia per un semplice abito. Ma allora qual è stato il vero motivo dietro la sua emozione?

Il vero motivo della sua reazione

Dopo lo sfogo, Elodie ha finalmente rivelato il vero motivo del suo nervosismo:

“È vero che ero arrabbiata. La verità è che ero emotivamente scossa. Ma nessuno mi ha fatto niente, ce l’avevo con me stessa”.

Dunque, nessun “vestito gate”, ma semplicemente un momento di forte emotività legato alla tensione della finale di Sanremo.