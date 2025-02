Problemi nella finalissima di Sanremo 2025: dietro le quinte sarebbe accaduto qualcosa di “allarmante” che avrebbe coinvolto Elodie.

Ha ricevuto diverse critiche da un grande esperto di musica, ma Elodie ha comunque portato avanti il suo Festival di Sanremo 2025 in modo egregio non senza qualche piccolo intoppo. Durante la finalissima della kermesse musicale, infatti, pare che dietro le quinte la cantante abbia avuto un particolare imprevisto che l’ha messa nel panico…

Elodie, l’esperienza a Sanremo 2025

Protagonista a Sanremo 2025 con ‘Dimenticarsi alle 7’, Elodie è stata sicuramente tra le artiste maggiormente chiacchierate della kermesse musicale. Al netto del suo brano che non ha convinto tutti, la donna è riuscita con le sue esibizioni a strappare applausi. Per la donna, quella all’Ariston, è stata una esperienza molto particolare come lei stessa ha confermato a più riprese.

In merito a Sanremo 2025, infatti, Elodie aveva spiegato alla stampa nelle ore precedenti alla finalissima: “Sento grande serenità tra noi artisti, in albergo sono con qualche collega e siamo tutti molto gentili, ci diamo dei consigli”. E ancora: “Con i colleghi c’è molto confronto. È la prima volta che trovo un Sanremo così“.

Il retroscena sul vestito in finale

Eppure, proprio in tema colleghi, ecco una particolare indiscrezione riportata anhce dai profili Instagram di Deianira Marzano e Amedeo Venza, esperti di gossip. I due, infatti, hanno pubblicato alcuni contenuti relativi al presunto malumore e panico di Elodie dietro le quinte di Sanremo. Nello specifico, è stato mostrato uno screen della cantante mentre si dirigeva verso il suo camerino in tutta fretta con una faccia che sembrava cupa e arrabbiata.

Dalle informazioni non confermate, infatti, pare che qualcuno le abbia calpestato, per sbaglio, il vestito con il tacco e questo si sarebbe strappato. Per tale ragione, si sarebbe diretta verso il camerino “sca**ata” perché sarebbe dovuta salire sul palco di lì a poco. Va detto che il rumor non è stato confermato e che quindi si possa trattare solo di una “sparata” di qualche utente.