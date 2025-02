Momento di grande simpatia tra la cantante Sarah Toscano e il tennista Matteo Berrettini. Cosa è successo tra i due.

Dopo aver svelato i consigli ricevuti da Maria De Filippi per Sanremo 2025, Sarah Toscano è stata assoluta protagonista al Festival ma anche fuori dove, nel corso di una intervista, ha dato vita ad un simpaticissimo siparietto con il famoso tennista Matteo Berrettini, chiamato in causa per una domanda alla quale la cantante ha risposto con grande ironia e sincerità.

Sarah Toscano, la domanda su Berrettini

La giovanissima Sarah Toscano è stata protagonista al Festival di Sanremo 2025 con la canzone ‘Amarcord’. L’artista, al debutto sul palco dell’Ariston, non ha sfigurato andando a confermare il grande talento. La ragazza ha fatto parlare di sé anche fuori dalla kermesse con alcune intervista. Una di questa ha chiamato in causa anche il tennista Matteo Berrettini.

Matteo Berrettini – www.donnaglamour.it

Parlando a Style Magazine, la Toscano ha risposto a diverse domande e per farlo aveva un tempo limitato. In questo senso, la ragazza ha avuto pochi secondi per pensare alle sue repliche. Diretta, infatti, quella arrivata alla domanda: “Se entrasse Berrettini cosa gli diresti?”. La simpatica Sarah ha detto quindi: “Ti amo“. Un commento che ha fatto sorridere ma che ha visto proprio il tennista intervenire.

Il siparietto social virale

Sotto al post dell’intervista dove, appunto, c’era anche la domanda su Berrettini, proprio il tennista ha risposto in modo simpatico: “Solo perché non mi conosce…”, facendo riferimento al “Ti amo” detto dalla Toscano. A quel punto, la stessa Sarah ha scelto di rispondere ulteriormente allo sportivo: “Si può sempre rimediare…”, quasi invitando Berrettini ad un incontro. Il siparietto è diventato virale portando tantissimi utenti a sorridere e scherzare: “Troppo simpatici”, “Che carini, ma allora vedetevi”. Chissà che i due non possano davvero incontrarsi in amicizia per un caffè.