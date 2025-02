La nota comica Emanuela Aureli ha raccontato in tv il dolore per la perdita improvvisa della madre a causa di una brutta malattia.

Il lutto subito è ancora troppo vicino ma Emanuela Aureli ha scelto comunque di ricordare sua madre, deceduta poco più di un mese fa, nel corso di una intensa e profonda intervista a Verissimo. La comica e conduttrice ha avuto modo di affrontare diverse tematiche legate alla sua vita privata e anche all’amore.

Emanuela Aureli, le parole sull’amore

Durante l’intervista a Verissimo, Emanuela Aureli ha avuto modo di soffermarsi anche sul tema amore e in particolare alla sua relazione con Sergio che va avanti da ormai dieci anni: “Ci siamo conosciuti in discoteca. Lui ha iniziato a guardarmi e ha dato il via al suo approccio da uomo elegante quale è e poi è diventata una scintilla”, ha svelato la comica.

Emanuela Aureli – www.donnaglamour.it

E ancora: “Quando l’ho incontrato ho pensato subito che potesse essere l’uomo giusto per me. Sono sempre stata tanto sfortunata in amore, ma con lui mi sono ricreduta perché è una persona splendida”, le sue parole. La Aureli ha parlato anche del suo essere mamma: “Sono diventata mamma tardi, a 49 anni, pensavo fosse troppo tardi. Poi è arrivata questa gioia infinita, proteggi qualcun altro che non sei tu […]”.

Il dolore per la perdita della madre

Tantissima emozione, poi, quando è stato il momento di parlare nel salotto di Verissimo della morte di sua madre: “È venuta a mancare pochi giorni fa, in pochissimo tempo. La diagnosi è stata veloce, la leucemia ce l’ha portata via in un mese. Senza di lei non viviamo, ma sopravviviamo, siamo devastati”. E ancora: “Avevamo un legame viscerale, la sua mancanza lascia un vuoto incolmabile”.

Spiegando come la scomparsa della mamma sia stata proprio un fulmine a ciel sereno, la donna ha detto: “Da un mese a questa parte avevamo avuto questa sentenza”, ha svelato. E poi: “Di punto in bianco è stata ricoverata in ospedale per curarsi, ma il suo cuore non ce l’ha fatta”, ha detto ancora la Aureli.