Dopo la fine del Festival di Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli ha dato un suo commento piuttosto critico alla classifica.

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso con la vittoria di Olly e della sua canzone ‘Balorda nostalgia’. Eppure, come spesso accade, la classifica conclusiva ha destato tante polemiche. A parlare e dare un suo giudizio sulla graduatoria finale della kermesse dell’Ariston ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, come sempre senza peli sulla lingua.

Classifica Sanremo 2025, il commento di Selvaggia Lucarelli

Il podio di Sanremo 2025 ha visto Olly al primo posto, seguito da Lucio Corsi e da Brunori Sas. Un terzetto sicuramente di livello ma che, in linea generale, non sembra aver convinto del tutto considerando anche il valore di altre canzoni e di altri artisti. In questo senso, al termine della kermesse musicale, è arrivato il duro commento di Selvaggia Lucarelli.

Olly con il premio di vincitore di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

La nota penna graffiante, protagonista del DopoFestival, ha commentato brevemente tramite una storia su Instagram la classifica finale di Sanremo 2025. Senza giri di parole, la Lucarelli ha sentenziato: “I due piagnini nella cinquina, la canzone più bella penultima, Giorgia resiste ma solo al governo, Lauro la maledizione del favorito, Brunori con la cover di Rimmel, Corsi bug nel sistema”, ha scritto la donna facendo capire, adesso, anche la sua grande stima verso Rkomi e la sua canzone che è arrivata, appunto, penultima.

La reazione di Giorgia

Nelle stories della Lucarelli, prima del commento finale, c’è stato anche un altro passaggio proprio su Rkomi: “Io continuerò a preferirlo a tutti. Ciao”, ha scritto la penna graffiante. Dopo la classifica conclusiva, poi, ecco anche quella che sarebbe stata la reazione molto triste di Giorgia, vera delusa dalla graduatoria conclusiva. “Giorgia c’è rimasta demmmer*a“, ha scritto la Lucarelli facendo riferimento alla delusione della cantante per il sesto posto. E ancora: “E ha pure ragione”.