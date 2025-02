“Collana gate”, Fedez e la vittoria di Olly con polemiche: Sanremo si prende la scena nei gossip della settimana

I migliori gossip della settimana con Sanremo 2025 assoluto protagonista ma non solo. Andiamo a scoprire le news…

Sono state davvero tantissime le notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social in questi ultimi giorni. A prendersi la scena, ovviamente, è stato in generale il Festival di Sanremo 2025 che ha visto tantissimi personaggi coinvolti, oltre ai big in gara. Dal caso Fedez e gli occhi scuri fino al trionfo di Olly con annesse polemiche. Ma non sono mancate le news anche su altri argomenti. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana dal 10 al 16 febbraio 2025.

Olly vince Sanremo 2025: i gossip della settimana

Apriamo, come giusto che sia, con la classifica finale del Festival di Sanremo 2025, e con il trionfo di Olly. Il giovane cantante ha avuto la meglio alla kermesse musicale con ‘Balorda nostalgia’ posizionandosi davanti a tutti e mettendosi dietro sul podio Lucio Corsi e Brunori Sas. In questo senso, non sono mancate le polemiche.

Al momento della lettura della classifica, infatti, Carlo Conti ha dovuto affrontare qualche fischio e sussulto del pubblico in particol modo per il sesto posto di Giorgia, da molti definita come la vera vincitrice di questa edizione. A deludere anche la posizione, la settima, di Achille Lauro.

Il “collana gate” e gli occhi di Fedez a Sanremo

Come detto, Sanremo 2025 si è preso assolutamente la scena in questi giorni. A far parlare, il “collana gate” che ha coinvolto Tony Effe ma anche Fedez che con la sua canzone ‘Battito’, accompagnata da delle lenti a contatto particolari, hanno generato grande dibattito.

Amadeus torna in Rai?

Nel corso della settimana sanremese si è tanto fatto il nome di Amadeus, conduttore della kermesse prima di Conti. In questo senso, è stato domandato ai dirigenti Rai se fosse possibile, in futuro, rivedere il presentatore alla tv di Stato. La risposta? Affermativa. Marcello Ciannamea, Direttore intrattenimento Prime Time Rai, infatti, ha aperto ad ogni possibilità.

L’incontro speciale tra Emma Marrone e Stefano De Martino

Uscendo un po’ dagli schemi di Sanremo, ha fatto curiosamente discutere anche un incontro molto speciale tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. I due, ex, si sono trovati presumibilmente a cena fuori in compagnia anche di altre persone a conferma dell’ottimo rapporto anche dopo la fine della loro relazione.

EMMA e #StefanoDeMartino a cena insieme anche a Pino Perris! pic.twitter.com/mBQgLK4oW7 — emmamarronecore (@emmamarronecore) February 10, 2025

Alfonso Signorini: dopo il GF arriva L’Isola dei Famosi?

Spostando l’attenzione sugli altri temi della settimana, non è mancata un particolare rumor relativo al futuro di Alfonso Signorini. Il presentatore del Grande Fratello, infatti, è stato accostato a L’Isola dei Famosi. L’uomo potrebbe essere scelto al timone del reality proprio alla fine dell’attuale edizione dello show dalla Casa di Cinecittà.