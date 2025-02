Potrebbero esserci grosse novità per quanto riguarda la conduzione de L’Isola dei Famosi: spunta il nome di Alfonso Signorini.

Non solo il Grande Fratello, per Alfonso Signorini potrebbero esserci presto nuovi progetti, sempre sul piccolo schermo. Dopo aver fatto chiarezza sulla data di conclusione del reality show della Casa di Cinecittà, ecco che il nome del presentatore risulta essere accostato anche ad un altro noto programma: L’Isola dei Famosi…

L’Isola dei Famosi: rebus conduttore

Dopo la passata edizione de L’Isola dei Famosi con Vladimir Luxuria si è tanto vociferato in merito ad un cambio di guardia alla conduzione. In questo senso, in attesa di conferme ufficiali, sono stati fatti diversi nomi a riguardo. Nelle ultime ore, oltre a quelli più quotati di qualche conduttrice, sarebbe spuntato appunto quello di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Chi ci sarà al timone de L’Isola dei Famosi nella prossima edizione? Le voci, come detto, sono tantissime e in queste settimane si sono fatti i nomi di Diletta Leotta e Veronica Gentili. In entrambi i casi, però, sarebbero sorte delle perplessità che avrebbero quindi portato i vertici Mediaset a fare ulteriori riflessioni. Secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe quindi nata l’idea Signorini, attuale conduttore del GF.

L’indiscrezione su Alfonso Signorini

Stando a quanto riporta Dagospia, la cui indiscrezione è stata poi ripresa da diversi altri media, sembrerebbe che in lizza per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2025 ci possa essere appunto Signorini. Il conduttore del Grande Fratello dunque, dopo la fine del reality show in corso, potrebbe tornare in onda con la nuova edizione dell’isola. “L’idea è nata dopo i dubbi in azienda sul nome di Veronica Gentili, considerata in pole position nelle ultime settimane, dopo aver già archiviato Diletta Leotta”. L’indiscrezione è stata poi ripresa anche da L’Investigatore Social che ha spiegato come il buon Alfonso sarebbe “in trattativa” proprio per il reality. Staremo a vedere…