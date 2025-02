Dopo essere dimagrita vistosamente, Selvaggia Lucarelli ha spiegato nel dettaglio cosa le stia dando fastidio nel ricevere certi complimenti.

Dopo aver parlato apertamente ai suoi seguaci nella sua newsletter a proposito del vistoso recente dimagrimento, Selvaggia Lucarelli è tornata a spiegare apertamente cosa le stia dando particolare fastidio dopo aver perso diversi chili. Nello specifico, la famosa giudice di Ballando è intervenuta durante il podcast .

Il percorso di Selvaggia Lucarelli

Nelle ultime settimane, in tanti hanno notato il vistosto dimagrimento di Selvaggia Lucarelli. La nota giudice di Ballando con le Stelle, infatti, ha perso diversi chili e rispetto al passato risulta essere quindi più magra e snella. Un qualcosa che la donna ha affrontato nella sua newsletter privata destinata agli abbonati.

La donna aveva spiegato di non essere, in un certo senso, pronta a parlare del suo percorso: “[…] Ora io non desidero condividere nulla di quello che è un mio percorso articolato, sicuramente efficace, ma sempre a rischio fallibilità“. Parole che hanno messo in evidenza, se vogliamo, anche una fragilità inedita per lei.

Il dimagrimento e i complimenti

Adesso, nel corso del podcast Bazr House di Gabriele Parpiglia, la Lucarelli è tornata sull’argomento e ha voluto sottolineare perché le dia fastidio ricevere complimenti per l’essere dimagrita: “Il punto è che quando ti dicono: ‘Cavolo come stai bene!’, ‘Sei un’altra!’, la vecchia te, quella che era 20 chili in più, si offende“, ha detto senza giri di parole la giudice di Ballando.

Entrando nel dettagli della questione, la bella Selvaggia ha aggiunto: “Pensa tipo: ‘Cavolo allora quando ero 15, 20 chili in più, tu pensavi Madonna come sta male, sembra un’altra’”. “Cioè tu pensavi che io sembrassi un’altra. Ovviamente nel senso la parte peggiore di me, esteticamente parlando”, ha aggiunto ancora la donna spiegando in modo molto chiaro il fatto di non gradire, ora, determinati complimenti.