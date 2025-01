“Come sei dimagrita”: Selvaggia Lucarelli e il percorso “a rischio fallibilità”

Nella sua newsletter, Selvaggia Lucarelli ha raccontato alcuni messaggi ricevuti relativamente alla sua forma fisica e al suo dimagrimento.

L’abbiamo vista in un recente post social del compagno Lorenzo Biagiarelli. Lei, Selvaggia Lucarelli, sorridente, felice e piuttosto dimagrita. Una forma fisica che ha attirato l’attenzione di molti utenti del web che, a quanto pare, hanno portato la diretta interessata a spiegare, ma solo in parte, il suo “percorso“, ancora non terminato.

Selvaggia Lucarelli dimagrita: i messaggi

Tutto è nato dai diversi messaggi e commenti ricevuti sui social. E così Selvaggia Lucarelli ha deciso di parlare della sua forma fisica e del dimagrimento recente, ora visibile a tutti.

Selvaggia Lucarelli

La giudice di Ballando, tramite la propria newsletter, ha spiegato di voler fare chiarezza, ma senza dare molti dettagli, riguardo alcune situazioni che la riguardano.

“Come sei dimagrita“. Così è titolata l’ultima newsletter della Lucarelli destinata ai suoi lettori. Nel sottotitolo si legge ancora: “Centinaia di commenti tutti uguali, certamente in buona fede, certamente per farmi piacere. Eppure – come sempre quando si parla di peso altrui – la storia è un po’ più complicata di come sembra”.

Il percorso senza dettagli

La Lucarelli ha confermato, quindi, tale dimagrimento ma allo stesso tempo ha sottolineato: “Per ora io non desidero condividere nulla di quello che è un mio percorso articolato, sicuramente efficace, ma sempre a rischio fallibilità“.

La donna ha anche aggiunto di essere rimasta infastidita da certi commenti anche per via di un certo “retrogusto amarognolo della consapevolezza che, per quanto ce la raccontiamo, la magrezza generi approvazione“.

In questa ottica pure credendo alla buona fede di certi commenti ricevuti, la bella Selvaggia ha sottolineato: “Non c’è mai niente di semplice quando si maneggia una materia complicata come il corpo altrui. Anzi, il peso, perché è di questo che si tratta ed è inutile girarci intorno”.