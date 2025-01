Paolo Crepet rivolge un duro attacco al programma di Francesca Fagnani, Belve, e fa una critica alla televisione moderna.

Paolo Crepet, sociologo e psichiatra di fama, non si fa scrupoli quando c’è da esprimere un’opinione critica contro qualcuno. Stavolta, l’opinionista ha lanciato una pesante critica nei confronti del programma televisivo “Belve” condotto da Francesca Fagnani.

Ma scopriamo che cosa ha detto.

Paolo Crepet contro Belve: la dura critica

Intervistato dal Corriere della Sera, Crepet non ha usato mezzi termini e ha espresso il suo disprezzo verso il format.

Crepet ha chiarito che, sebbene il programma goda di un grande successo di pubblico, lui non accetterebbe mai un invito a partecipare. “Non mi hanno mai invitato e io non ci andrei mai. La Fagnani sarà anche carina, ma è colpa di chi fa il programma che deve cercare la volta in cui sei scivolato sulla buccia di banana: disperazione allo stato puro” ha dichiarato.

Francesca Fagnani

La sua critica si concentra sul tipo di contenuto che viene trattato durante le interviste: “Non c’è nulla di umano” ha detto lo psichiatra. Crepet sottolinea come i temi affrontati nel programma siano spesso legati a momenti di dolore e vulnerabilità degli ospiti, ma in una maniera che lui considera spietata e disumanizzante.

La critica di Paolo Crepet alla televisione moderna

Il sociologo non si è limitato a criticare “Belve”, ma ha esteso la sua analisi alla televisione in generale, e ha definito i programmi come “animaleschi”.

Secondo Crepet, l’intento di trasmettere dolore e sofferenza in modo sensazionalistico ha contribuito a trasformare la televisione in un luogo dove il pubblico è invitato a consumare la tragedia degli altri.

Il sociologo paragona questo tipo di televisione alla “trash tv” degli anni passati, ma con un’intensità emotiva ancora più forte. “La televisione trash di cui si parlava anni fa era l’anticamera di questo; adesso è una televisione animalesca, infatti si chiamano “Belve”, “Iene”” ha dichiarato.