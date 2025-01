Jessica Simpson e Eric Johnson si separano dopo 10 anni di matrimonio: la dura decisione e il momento doloroso per la famiglia.

Jessica Simpson e Eric Johnson, dopo dieci anni di matrimonio, hanno deciso di separarsi. La cantante e attrice ha rivelato a People.com che la loro relazione è giunta al termine e ha rivelato che, nonostante questo sia un momento doloroso, entrambi sono concentrati sul benessere dei loro figli. Ma quali sono i motivi che hanno portato alla difficile decisione? Scopriamo i dettagli.

Le dichiarazioni di Jessica Simpson sulla separazione

In un’intervista esclusiva, Jessica Simpson ha condiviso il suo dolore per la fine del matrimonio con Eric Johnson.

La star ha affermato: “Io ed Eric stiamo vivendo separati e affrontiamo con molta sofferenza questa situazione“.

Jessica Simpson

La cantante ha anche richiesto di rispettare la sua privacy durante questo difficile periodo. “I nostri figli sono la priorità e stiamo lavorando per ciò che è meglio per loro” ha aggiunto, dopo aver ringraziato i fan per il loro sostegno.

Mentre Jessica Simpson e Eric Johnson attraversano questo difficile momento, entrambi stanno cercando di mantenere il focus sulla serenità e sulla crescita dei figli. La separazione arriva dopo un lungo periodo di speculazioni sullo stato del loro matrimonio, ma nessuno dei due ha rivelato pubblicamente i motivi dietro questa decisione.

La storia d’amore tra Jessica Simpson e Eric Johnson

Jessica e Eric si erano incontrati nel 2010 grazie ad amici in comune, e presto hanno iniziato una relazione che li ha portati a sposarsi nel 2014. La coppia ha avuto tre figli: Maxwell, Ace Knute e Birdie Mae. Nonostante le voci di una crisi coniugale emerse dopo che Eric è stato visto senza la fede nuziale, i due non hanno mai confermato le cause della separazione.

Jessica Simpson ha spesso parlato sui social del suo amore per la famiglia. Tuttavia, nelle ultime settimane, la situazione sembra essersi complicata e ha portato alla difficile scelta di porre fine al matrimonio.