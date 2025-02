Dopo qualche rumors all’interno della Casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza sulle tempistiche per la finale.

Sebbene alcune dinamiche abbiano riacceso la scintille al Grande Fratello, vedasi anche il recente duro sfogo di Zeudi Di Palma, prima o poi il reality deve finire. In questo senso, a seguito di qualche rumors di troppo e anche a seguito di richieste di delucidazioni da parte dei concorrenti, Alfonso Signorini ha deciso di fare chiarezza sulla data di conclusione del programma.

Grande Fratello, i rumors sulla fine del realty

Durante le ultime puntate del GF, Alfonso Signorini ha scherzato con i concorrenti della Casa in merito alla possibilità di vedere il reality show andare avanti ancora a lungo ipotizzando persino una durata fino all’estate. Una questione che ha generato all’interno dell’abitazione più spiata d’Italia diverse reazioni contrastanti.

Al netto delle parole ironiche del presentatore, che anche nella recente puntata aveva fatto sorridere tutti annunciando la fine dello show per aprile maggio, le cose starebbero in modo diverso. Durante l’ultima diretta, infatti, il conduttore ha voluto rasserenare tutti i concorrenti che spesso si sono trovati a chiedere sulla vicenda alla produzione in confessionale.

Alfonso Signorini svela la data della finale

Parlando con i concorrenti del GF, Signorini ha quindi detto: “Anche questo come vedete è un televoto molto duro, ma sapete, ormai siamo al giro di boa e sarà sempre così ogni settimana. Ah, a proposito di questo giro di boa, so che voi ogni volta entrate in paranoia quando io parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno”, le sue parole.

Per questo, ecco la spiegazione con annessa chiarezza su quella che sarà, presumibilmente, la data della finale, o come minimo il periodo nel quale terminerà il reality: “Allora stasera vi svelo quando finiremo. ragazzi tranquilli che finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale“.