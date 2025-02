Sanremo, la rivelazione di Elodie sui colleghi: “È la prima volta”

Grande protagonista del Festival di Sanremo 2025, Elodie ha parlato in conferenza stampa della sua esperienza e dei colleghi alla kermesse.

Ha ricevuto qualche critica anche recente per la sua canzone, ma Elodie procede a passo spedito da protagonista in questo Festival di Sanremo 2025. Intervenuta in conferenza stampa con i giornalisti presenti alla kermesse musicale, la cantante ha risposto ad alcune domande relativamente all’esperienza all’Ariston ma anche a livello privato.

Elodie: l’amore e gli sbagli

Iniziando sulle sue esibizioni fin qui svolte a Sanremo, Elodie ha confessato di aver commesso degli errori ma, allo stesso tempo, di non essersela presa particolarmente: “Se ho fatto errori in questo Festival? Non mi interessa. Sbaglierò ancora e ancora. Ho una rubrichetta con tutte le ca***te che dico. Ma non mi interessa”.

Elodie – www.donnaglamour.it

Rivelazioni anche in chiave personale: “Sono molto spontanea nel bene e nel male, accetto anche i lati negativi della mia personalità. Li abbraccio e non mi giudico più”, ha confidato Elodie con grande franchezza. “Cerco di essere una persona migliore, vado in terapia quando ho la forza di confrontarmi con me stessa. Cerco di essere fedele a me stessa sempre”.

Ancora in chiave amore e la sua vita sentimentale: “Fino ad ora ho vissuto l’amore in maniera totalizzante. Io mi sono quasi sempre lasciata mangiare dagli altri, anche nel mio mestiere. Mi do talmente tanto forse perché ho sempre cercato approvazione”, ha aggiunto. “Adesso sempre meno”.

La confessione sui colleghi a Sanremo

Interessante passaggio anche sul Festival e sui colleghi trovati. Per Elodie si è trattata di una situazione inedita nei rapporti con gli altri artisti: “Sento grande serenità tra noi, in albergo sono con qualche collega e siamo tutti molto gentili, ci diamo dei consigli”, ha affermato la bellissima cantante. “Con i colleghi c’è molto confronto. È la prima volta che trovo un Sanremo così, molto consapevole e adulto. Forse capiamo l’importanza che ti dà questa kermesse”.