I Coma Cose fanno il “cuore coreano” a Sanremo 2025: cosa nasconde questo gesto virale

I Coma Cose portano il “cuore coreano” a Sanremo 2025: cosa significa questo gesto e perché è diventato così popolare sui social.

Tra le tante esibizioni di quest’anno al Festival di Sanremo 2025, quella dei Coma Cose ha attirato l’attenzione non solo per la loro canzone in gara, Cuoricini, ma anche per un gesto particolare che hanno fatto sul palco: il cuore coreano.

Questo simbolo, ormai diffusissimo sui social, è un segno d’amore e vicinanza molto popolare soprattutto tra i fan del K-pop. Ecco cosa significa e perché è diventato così popolare anche in Italia.

“Cuoricini” dei Coma Cose: cosa ci vuole dire

Il testo di Cuoricini dei Coma Cose racconta la crisi di una coppia, come riportato da Tgcom24, evidenziando l’impatto negativo che i social media possono avere sulle relazioni e sulla nostra quotidianità.

Fausto Lama e California hanno spiegato sui social: “Cuoricini è una creatura importante! É un pezzo che ha una prima lettura scanzonata ma come facciamo sempre, nasconde un messaggio molto profondo, parla di com’è diventato il mondo e porta a interrogarsi se siamo su un treno lanciato ai 300 all’ora verso l’ignoto o se nel progresso che ci circonda c’è un disegno sensato. Domande come questa sono per natura retoriche, ma porsele è già un modo per sentirsi meno alienati…“.

Cosa significa il “cuore coreano”

Il cuore coreano, noto anche come finger heart, è diventato virale negli ultimi anni. I fan del K-pop lo usano spesso per mostrare affetto verso i loro artisti preferiti, e il fatto che un gruppo italiano come i Coma Cose lo abbia portato sul palco di Sanremo 2025 dimostra quanto questo simbolo sia entrato a far parte della cultura pop mondiale.

Ma cosa rappresenta davvero questo gesto? Il cuore coreano si forma unendo il pollice e l’indice a creare una piccola forma a cuore, un segno di amore e affetto che ha origine dalla cultura sudcoreana. La sua popolarità è esplosa nei primi anni 2010 grazie a celebrità come l’attrice Kim Hye-soo e agli idol del K-pop, che lo usano per comunicare con i fan.