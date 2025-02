“Mi fa schifo”: Morgan spara a zero su Sanremo 2025

Sempre molto diretto per i suoi commenti, Morgan ha detto la sua dopo le prime serate del Festival di Sanremo 2025.

Al netto del grande successo, anche in termini di ascolti, e di qualche recente polemica sul televoto, delle prime puntate del Festival di Sanremo 2025, a qualcuno proprio questa kermesse musicale non sta piacendo. Di chi stiamo parlando? Di Morgan che via social, tramite una storia Instagram, ha condiviso il proprio pensiero piuttosto duro e diretto salvando solo una cosa dell’evento condotto da Carlo Conti.

Morgan, il commento su Sanremo 2025

Intervenuto via social per commentare le prime due serate del Festival di Sanremo 2025, Morgan ha voluto dire la sua in modo molto diretto e sempre con parole e toni decisamente controversi. L’ex Bluvertigo, per la verità assente da qualche tempo dai riflettori del mondo dello spettacolo, con una storia su Instagram si è davvero scatenato.

Morgan – www.donnaglamour.it

A quanto pare, all’artista non sta piacendo affatto la kermesse musicale dell’Ariston sotto la direzione di Carlo Conti. Non solo per le scelte musicali ma proprio per i cantanti in gara e la forza dei vari brani portati dai big. Senza giri di parole, infatti, l’ex Bluvertigo ha detto: “Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità”.

Lo sfogo e “l’unica cosa decente”

Le parole di Morgan sono poi andate avanti: “Le canzoni una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote inesistenti. I testi roba che dire involuta, inutile e allucinante è poco: i pensierini delle elementari sono molto più brillanti. Mia figlia di quattro anni, che strimpella al toy piano, a confronto di Sanremo è Stockhausen”.

Per concludere con il suo sfogo, l’ex Bluvertigo ha ammesso che della kermesse salva una sola cosa della quale, per altro, sembra prendersi parte dei meriti: “L’unica cosa decente è una mia idea: invitare i Duran Duran”. Proprio il gruppo, infatti, risulta super ospite della terza serata di giovedì 13 febbraio 2025.