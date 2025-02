Sanremo 2025: bufera sul televoto, scommesse irregolari su Rocco Hunt

Sanremo 2025 nella bufera: sospetti di scommesse irregolari su Rocco Hunt. I messaggi sospetti, “Votiamo in massa per sbancare”.

Il Festival di Sanremo 2025 è al centro di una polemica a causa di un possibile caso di scommesse irregolari legato alla classifica della competizione. Il protagonista della vicenda è Pengwin, noto tipster con una community di oltre 800mila follower, che avrebbe spinto i suoi iscritti a votare in massa per Rocco Hunt con l’obiettivo di alterare il risultato finale e vincere scommesse piazzate sul cantante. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

La strategia per condizionare la classifica di Sanremo 2025

Pengwin avrebbe esortato i suoi follower a scommettere su diverse posizioni in classifica di Rocco Hunt: dalla vittoria finale (quota 25.00) fino al piazzamento nella top 10 (quota 1.75).

Il sistema prevedeva che, dopo aver puntato il denaro, gli utenti votassero in massa il cantante tramite il televoto. Un meccanismo che avrebbe potuto influenzare sia le scommesse che il risultato ufficiale del Festival.

L’operazione è stata accompagnata anche da un incentivo sui social: Pengwin ha promesso premi ai follower che avessero commentato un post di Rocco Hunt, portando i commenti da meno di 300 a oltre 30mila in poche ore.

Quest’ultima vicenda mette ancora una volta in discussione l’affidabilità del televoto, che nel 2025 ha un peso maggiore rispetto agli anni precedenti, rendendolo più vulnerabile a tentativi di manipolazione.

L’ammissione e la cancellazione dei messaggi

Poco dopo il clamore suscitato, Pengwin ha dichiarato: “Stasera quando non c’è più possibilità di entrare cancello tutto onde evitare problematiche anche perché non so quanto questa roba sia tranquilla“, lasciando intendere di essere consapevole della delicatezza della situazione.

Resta da vedere se ci saranno conseguenze legali o provvedimenti ufficiali da parte dell’organizzazione del Festival.

Come si evolverà la situazione? Verranno presi provvedimenti? Non ci resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi.