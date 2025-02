Scopri la classifica della seconda serata di Sanremo 2025 e i finalisti delle Nuove Proposte. Risultato inaspettato per Fedez.

Si è conclusa anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 che ha regalato al pubblico un equilibrato mix di musica e intrattenimento. Nel corso della serata si sono esibiti 15 cantanti in gara, introdotti sul palco da Carlo Conti e dai suoi tre co-conduttori: Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Bianca Balti.

Nella prima parte della serata, Damiano David ha incantato il pubblico con un omaggio a Lucio Dalla, ma le sorprese non sono mancate nel corso della serata.

Classifica della seconda serata

Il sistema di votazione della seconda serata si è basato su: Televoto del pubblico (50%) e Giuria delle Radio (50%). I risultati combinati hanno determinato la classifica della serata, anche se al pubblico è stata rivelata solo la top 5, senza un ordine preciso.

Carlo Conti al Teatro Ariston per il 75° Festival di Sanremo 2025, 12 febbraio, Sanremo, Italia – www.donnaglamour.it

I cinque artisti più votati della seconda serata sono: Giorgia, Simone Cristicchi, Achille Lauro, Lucio Corsi e, a sorpresa, Fedez.

Secondo i bookmaker, la favorita alla vittoria finale è Giorgia con il brano La cura per me, scritto da Blanco, Mahmood e Michelangelo. A insidiarla, Olly con Balorda nostalgia, seguito da Achille Lauro e Irama. Ma ancora la gara è ancora in divenire.

Sanremo Giovani: la semifinale

Nella scorsa puntata si è anche tenuta la semifinale di Sanremo Giovani che ha visto scontrarsi quattro talenti emergenti in una sfida a eliminazione diretta.

Il sistema di voto ha coinvolto televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%).

Ad accedere alla finale della terza serata sono: Alex Wyse con il brano Rockstar, che ha superato Vale Lp e Lil Jolie, e Settembre con Vertebre, vincitore contro Maria Tomba, che ha presentato Goodbye.

Stasera si terrà la finale della competizione delle Nuove Proposte e si decreterà il vincitore.