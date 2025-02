Luca Jurman lapidario sui Big in gara a Sanremo 2025: i commenti sui cantanti e sui brani della kermesse. Scopri cos’ha detto.

La classifica della seconda puntata del Festival di Sanremo 2025 vede ai primi posti Simone Cristicchi, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro e Fedez, votati dal pubblico da casa e dalla Giuria della Radio. Eppure non tutti sono d’accordo con questo risultato.

Ad aver espresso pesanti giudizi sui brani in gara è Luca Jurman, il vocal coach che non ha risparmiato critiche ai protagonisti di Sanremo 2025, bocciando alcuni artisti e le loro canzoni. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Luca Jurman stronca le canzoni in gara

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Jurman ha espresso il suo parere sui 29 cantanti in gara, elogiando pochi e demolendo molti.

Tra i bersagli principali delle sue critiche ci sono Elodie e Tony Effe. Sul brano di Elodie ha dichiarato: “Finché continuerà a scrivere futili melodiette da TikTok, nemmeno cantanti come Elodie possono brillare di luce propria. Quindi non credo che salirà sul podio“

Per quanto riguarda Tony Effe, il giudizio è ancora più duro: “Non sa fare arte“, ha affermato Jurman, e ha aggiunto “Definirlo il nuovo Califano, come qualcuno ha tentato di fare, rasenta la blasfemia artistica“.

Anche Achille Lauro non è stato risparmiato dalle critiche. Jurman ha dichiarato di aspettare il giorno in cui Lauro smetterà di essere “un personaggio” per dimostrare la sua vera arte.

Invece, Irama, Rkomi, Bresh e Rocco Hunt sono stati inseriti nella lista dei brani meno incisivi del Festival.

Pareri contrastanti su Giorgia e Fedez

Jurman ha avuto parole di apprezzamento per Giorgia, se pur con qualche critica: “Purtroppo il brano lascia molto a desiderare. Da tirare le orecchie agli autori che si mettono insieme per poter copiare idee di brani che hanno fatto la storia, come ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla“.

Fedez, invece, lo ha sorpreso: pur non considerandolo un grande cantante, ha riconosciuto il suo impegno nel trasmettere emozioni, pur criticando il contenuto troppo personale della sua esibizione: “Quando si toccano certi argomenti, con forza e chiarezza, il ‘troppo personale‘. Specialmente relativo alla propria sfera affettiva, andrebbe tenuto in disparte. Ma almeno supera nettamente la sufficienza” ha dichiarato.