Sanremo 2025: Carlo Conti criticato per aver zittito Malgioglio e insistito sulla malattia di Bianca Balti. Social in rivolta.

La seconda puntata del Festival di Sanremo 2025 è andata avanti liscia come l’olio, almeno in apparenza, ma l’occhio attento di social hanno notato un particolare che hanno scatenato la polemica.

Al centro della bufera c’è finito proprio il direttore artistico, Carlo Conti, che per la serata del 12 febbraio era affiancato da Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Bianca Balti sul palco dell’Ariston.

Sarebbero state alcune parole del conduttore televisivo ad accendere la polemica, ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Carlo Conti bersaglio dei social: tensione all’Ariston

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha attirato le critiche del pubblico per il suo atteggiamento nei confronti di Cristiano Malgioglio. Il conduttore, infatti, ha più volte interrotto il paroliere, cercando di accelerare i tempi della trasmissione.

Carlo Conti all’esordio del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Uno dei momenti più discussi è stato quando Malgioglio, noto per il suo spirito eccentrico, ha indossato ciabatte a forma di panda ironizzando sulla loro estinzione. Conti, però, ha cercato di interromperlo con una certa urgenza, scatenando la reazione infastidita del co-conduttore: “Perché a me vuoi mandare via subito mentre Nino Frassica ha uno spazio immenso?” ha chiesto Malgioglio.

Sui social, gli utenti hanno espresso il loro disappunto, accusando Conti di essere troppo frettoloso e poco tollerante nei confronti di Malgioglio. Tra i commenti più virali: “Carlo Conti tra poco picchia Malgioglio pur di farlo stare zitto“, o ancora “Ma perché tutta questa fretta? Goditi la serata!“.

Bianca Balti e il tema della malattia: la risposta della modella

Un altro momento controverso della serata è stato il continuo riferimento di Conti alla malattia di Bianca Balti. La modella, che ha affrontato un tumore ovarico, aveva già dichiarato in conferenza stampa di non voler essere trattata come una “guerriera”, ma piuttosto come una professionista.

Nonostante ciò, il conduttore ha insistito con frasi come “Sei un esempio per tutte le donne“, spingendo Balti a rispondere con classe: “Ma soprattutto noi donne siamo sempre di grande esempio per gli uomini“.

Anche in questo caso, il pubblico social ha criticato l’atteggiamento di Conti, accusandolo di insistere su un tema delicato senza rispettare la volontà della modella.

“Lei era stata chiara: vengo come professionista, non come malata“, e ancora “Che noia questa retorica della ‘guerriera’!” si legge sui social.