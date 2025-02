Anna Dello Russo su tutte le furie durante la diretta del DopoFestival durante la terza puntata di Sanremo 2025.

Durante la seconda puntata del DopoFestival, andata in onda il 12 febbraio 2025, Anna Dello Russo ha suscitato non poca sorpresa. L’esperta di moda e opinionista del programma si è infatti lasciata andare a un improvviso sfogo in diretta televisiva. L’improvviso sfogo ha sorpreso i telespettatori, che non hanno atteso a lungo prima di commentare la vicenda sui social.

Il motivo dello sfogo di Anna Dello Russo

Mentre la trasmissione si concentrava sui look dei cantanti in gara, Alessandro Cattelan, conduttore del DopoFestival, ha dato la parola a Anna Dello Russo. Tuttavia, quest’ultima non ha gradito il tempo limitato a sua disposizione, e ha espresso frustrazione per il fatto che, rispetto a Selvaggia Lucarelli, avesse a disposizione meno tempo per commentare i look.

“A Selvaggia dai un sacco di tempo e a me pochissimo” ha detto Dello Russo stizzita.

Anna Dello Russo

La situazione è diventata ancora più tesa quando ha rivelato di aver ricevuto delle critiche in merito alla sua chiarezza comunicativa, definendo la moda “enigmatica”.

“Mi hanno detto di essere più chiara perché non si capisce niente di quello che dico. La moda non si capisce, è un po’ enigmatica” ha dichiarato in diretta.

La reazione di Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli

Nonostante il tono acceso, Alessandro Cattelan ha cercato di sdrammatizzare la situazione, ma Anna Dello Russo non si è trattenuta, dichiarando: “Cerco di essere più chiara e sintetica. Però se non mi date lo spazio non vengo più“.

Nonostante l’incidente, la puntata del DopoFestival è continuata senza ulteriori intoppi, ma la scena ha subito fatto il giro dei social, suscitando molte reazioni tra i fan e gli appassionati di Sanremo.

Il momento di tensione tra Anna Dello Russo e gli altri conduttori ha sollevato un dibattito tra i telespettatori.