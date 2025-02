Miriam Leone disse “no” a Sanremo e a Carlo Conti: il motivo

Dieci anni fa Miriam Leone disse “no” a Carlo Conti e al Festival di Sanremo. Nel 2025, finalmente calca il palco dell’Ariston. Ecco il motivo del rifiuto.

Miriam Leone è pronta per la sua grande serata sul palco dell’Ariston. Questa sera, mercoledì 12 febbraio 2025, sarà tra le co-conduttrici della terza serata del Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti insieme a Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Un ruolo che l’attrice ha accettato con entusiasmo, ma che in passato aveva già rifiutato. Ecco perché.

Miriam Leone e l’emozione di calcare il palco dell’Ariston

Miriam Leone non nasconde la sua emozione per questo debutto sanremese. “Non vi nascondo l’emozione di essere qui, che è il tempio del festival, dell’italianità, del nostro cuore, della nostra pancia. Sono in bilico tra l’emozione e la voglia di divertirmi“, ha confessato l’attrice.

Anche Katia Follesa è intervenuta affermando: “È scontato dire che sono lusingata di questa chiamata del signore. Del signor Carlo. Io conto di divertirmi moltissimo stasera. Mi merito questo palco dopo tanti anni di lavoro e sono felicissima di farne parte insieme alle mie colleghe (…)”.

Ironizzando ha aggiunto: “Con Miriam ci siamo conosciute a Miss Italia, poi guarda caso ha vinto lei“. Ed, infine, ha annunciato: “Ho una missione che si scoprirà stasera, lo sappiamo soltanto io e Carlo“.

Il no a Carlo Conti nel 2015

Dieci anni fa, nel 2015, Miriam Leone disse di no a Carlo Conti quando il conduttore la invitò a Sanremo. Il motivo? Era impegnata con le riprese della serie Non uccidere, girata a Torino.

“Quando Carlo Conti mi ha chiamato ho risposto subito sì, senza pensarci. Ma dieci anni fa gli dissi di no. Era il 2015 e stavo girando Non uccidere a Torino. Stavolta non potevo nuovamente rifiutare“, ha raccontato l’attrice durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata.

Dopo anni di successi nel mondo del cinema e della televisione, dunque, l’attrice ha deciso di salire sul palco più importante della musica italiana, portando con sé emozione e voglia di divertirsi.