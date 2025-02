Scintille su Fedez in sala stampa a Sanremo 2025: la replica di Carlo Conti

Scintille in sala stampa su Fedez: Carlo Conti risponde alle domande sulle intercettazioni dell’inchiesta “Doppia Curva”.

Le tensioni in sala stampa durante il Festival di Sanremo non sono mancate, soprattutto quando il nome di Fedez è tornato al centro delle domande dei giornalisti. La questione è legata alle intercettazioni pubblicate da Repubblica sul caso “Doppia Curva“. A rispondere alle domande è stato Carlo Conti, direttore artistico del Festival, il quale ha voluto fare chiarezza con poche e dirette parole.

Carlo Conti – www.donnaglamour.it

Il caso Cristiano Iovino e il processo agli ultrà

Un altro nome che emerge nell’inchiesta è quello di Cristiano Iovino, personal trainer noto nel mondo dello spettacolo. Iovino, come riportato da Leggo.it, sarà chiamato a testimoniare nel primo processo legato all’indagine, che prenderà il via il 20 febbraio davanti alla sesta sezione penale del Tribunale di Milano.

L’episodio chiave che lo riguarda risale alla notte tra il 21 e il 22 aprile 2024, quando venne vittima di una “violenta aggressione” dopo una lite in un locale in cui era presente anche Fedez. Secondo gli atti dell’inchiesta, a prendere parte all’aggressione sarebbe stato anche Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper e tra gli imputati del processo.

La replica del conduttore Carlo Conti

Alla domanda su un possibile coinvolgimento del rapper, date le intercettazioni pubblicate da Repubblica, Carlo Conti ha ribattuto con fermezza ad una giornalista durante la conferenza stampa: “La risposta l’hai data nella domanda: Fedez non è stato indagato“. Un’affermazione chiara, con cui il conduttore ha voluto sgombrare il campo da ogni speculazione ma che ha generato diverse scintille tra i presenti.

Non solo, il conduttore del Festival di Sanremo 2025 ha anche preso le distanze dalla vicenda, sottolineando il proprio ruolo nel contesto sanremese: “Faccio il direttore artistico, non sono un giudice. Per fortuna mi occupo di canzoni“.