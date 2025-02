“Amadeus torna in Rai?”: la risposta da Sanremo

Durante la conferenza stampa in vista della quarta serata di Sanremo 2025, ecco la risposta relativa al futuro di Amadeus e della Rai.

Il nome di Amadeus è molto chiacchierato in quel di Sanremo. Oltre alle parole di Carlo Conti sul rapporto con il conduttore, in queste ore sono arrivate ulteriori dichiarazioni in merito all’attuale presentatore di Discovery relativamente alla possibilità di rivederlo, in futuro, di ritorno in Rai. A parlare nel corso della conferenza stampa prima della quarta serata della kermesse 2025, è stato Marcello Ciannamea, Direttore intrattenimento Prime Time Rai.

Sanremo 2025: il Festival di Carlo Conti e l’ombra di Amadeus

Il Festival di Sanremo 2025 si è aperto con grandissimi numeri in chiave di ascolti e share da parte di Carlo Conti. In questo senso, il paragone con il suo predecessore Amadeus è stato impossibile da non fare. Al netto dei confronti, però, Conti ha volato basso sottolineando il grande operato del collega, ora passato al Nove.

Amadeus Festival Sanremo 2024 – www.donnaglamour.it

Con grande stile, Conti ha ribadito anche nelle scorse ore di come sia felice dell’andamento del Festival ma anche come non si sente in competizione con il collega conduttore: “[…] Non è Conti batte Amadeus. È semplicemente che il Festival di Sanremo è in piena salute, sta andando bene, io ho cercato di farlo nel mio modo e il pubblico italiano lo ha apprezzato”.

La risposta sul ritorno in Rai

Ad ogni modo, nel corso della conferenza stampa in vista della quarta serata della kermesse musicale, ecco che il nome di Ama è tornato “di moda”. In chiave di un potenziale ritorno del presentatore in Rai e, magari, un giorno pure al Festival, Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, ha detto che le porte per lui saranno sempre aperte. “Apertissime, assolutamente sì. Noi non dimentichiamo il passato in nessun modo. Amadeus è stato un’artista straordinario, lo è ancora oggi. Non chiudiamo le porte a nessuno, assolutamente”.

A quesito preciso sul possibile ritorno pure al Festival del conduttore dopo Conti, Ciannamea ha poi aggiunto che sia prematuro fare previsioni ma che comunque andranno eseguite le giuste valutazioni a seconda delle circostanze: “Due anni sono tanti. Bisogna ancora pensarci un po’. Abbiamo tempo di riflettere”.