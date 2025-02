“Sotto farmaci, ecco come sta”: la foto da Sanremo di Kekko dei Modà

Le condizioni di Kekko Silvestre dei Modà da Sanremo 2025: la foto sui social svela come sta davvero il frontman reduce da un incidente.

Vittima di un brutto incidente con annesse conseguenze fisiche, Kekko Silvestre dei Modà sta portando avanti con grande coraggio e orgoglio l’impegno a Sanremo 2025. Ma come sta davvero il frontman del gruppo? Qualche aggiornamento è arrivato dai social dove è spuntata una sua foto emblematiche che ne ha chiarito le condizioni.

Kekko Silvestre: l’incidente a Sanremo 2025

Prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025, come noto, tutti gli artisti in gara si sono resi protagonisti di una serie di prove. Durante una di queste, Kekko Silvestre dei Modà ha subito una “rovinosa caduta” che gli ha comportato conseguenze importanti a livello fisico che gli stanno causando problematiche anche a livello canoro.

Kekko Silvestre – www.donnaglamour.it

Durante le prove pre Sanremo, il big in gara sarebbe caduto in modo rovinoso dalle scale, anche se ancora oggi non sono stati forniti particolari dettagli sull’accaduto. Quello che è stato chiaro fin da subito, è che l’artista abbia riportato delle conseguenze importanti al torace con probabili effetti sulle costole.

Come sta: la foto del cantante dei Modà

Adesso, a fare chiarezza sulla salute di Silvestre, ci ha pensato Gabriele Parpiglia che ha mostrato in un post su Instagram una foto di Kekko dove si può vedere l’ematoma causato dall’incidente subito. L’esperto di gossip ha scritto per accompagnare lo scatto: “Quello che vedete in foto è Kekko dei Modà: un uomo, anzi, un Artista e un professionista che si esibisce nonostante i medici e il management gli abbiano sconsigliato di farlo. Kekko canta perfettamente nonostante il dolore lancinante e senza mai lamentarsi, senza mai chiedere niente di più di quello che gli è concesso”.

Il pensiero di Parpiglia è andato avanti: “E non so se avete notato ma lo fanno esibire ad orari improponibili. E lui cosa fa? Accetta la scaletta in silenzio. Ma Carlo Conti e l’organizzazione che sanno della brutta caduta di Kekko, sanno del dolore lancinante alle costole, sanno del braccio dolorante, perché non lo agevolano, ad esempio, facendolo cantare alle 21.30 e non a mezzanotte? La stampa non ne parla e lui esegue ordini per non perdere appuntamenti radio e promo, ma lo fa sotto farmaci con dolori che lo devastano. In silenzio il suo Festival lo porta a casa contro tutto e tutti […]”.