“Sanremo 2025? Commesso un errore”: arriva il commento di Al Bano

Dopo le tante voci sul suo conto per la mancata partecipazione a Sanremo 2025, ecco Al Bano Carrisi parlare del Festival.

Lo abbiamo visto di recente protagonista in tv con annessi simpatici siparietti. Adesso Al Bano Carrisi torna a parlare e lo fa su argomenti decisamente attuali come la guerra Ucraina-Russia ma anche il Festival di Sanremo 2025 che, purtroppo, non lo vede protagonista nonostante diversi tentativi fatti per entrare nella lista dei big scelti da Carlo Conti.

Al Bano e il concerto in Russia

Intervistato dall’Ansa, Al Bano Carrisi ha avuto modo di soffermarsi su alcune tematiche relative alla guerra tra Ucraina e Russia ed in particolare su quello che sarebbe un concerto già “fissato” per festeggiare la pace tra i due Paesi. L’artista di Cellino San Marco ha spiegato: “Ho ricevuto un bellissimo messaggio dalla persona che è stata il mio impresario in Russia, che mi ha fatto cantare quattro volte per Putin, il quale mi ha detto ‘tieniti pronto per fine agosto o inizi di settembre perché faremo il concerto per la pace'”.

Carrisi ha aggiunto sempre in chiave Ucraina-Russia: “Dalle notizie che abbiamo visto tutti, che Putin e Trump si sono parlati qualcosa è successo e succederà […]. Io dico quello che mi ha detto il mio impresario, e siccome non ha mai sgarrato nel nostro rapporto lavorativo, anche questa volta andrà così. Il concerto per la pace si farà in Piazza Rossa a Mosca. E’ una notizia grandiosa”, le sue parole nel corso dell’intervista rilasciata all’Ansa.

Il commento su Sanremo 2025

Durante l’intervista non è mancato un commento anche sul Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti. In questo senso, Al Bano ha aggiunto: “Non lo so chi vince Sanremo“, le sue parole. E ancora: “Come sempre ci sono canzoni sì e canzoni no, ma non dirò quali sono, anche perché l’ho visto a sprazzi. Penso che il lavoro è stato fatto bene. Ha commesso un errore ma non ti dirò quale”. A domanda precisa se l’errore sia stato quello di non farlo partecipare tra i big, Carrisi si è nascosto dietro ad un “no comment”.