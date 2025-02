Nella serata dei duetti a Sanremo 2025, con Giorgia ci sarà Annalisa che a ‘La Volta Buona’ ha scaramanticamente “zittito” la padrona di casa.

Tutto è pronto al Festival di Sanremo 2025 per la serata dei duetti. In programma sul palco dell’Ariston anche l’esibizione di Annalisa insieme a Giorgia, in gara tra i big. Proprio la più giovane artista è stata brevemente ospite in collegamento a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo e ha parlato dell’emozione in vista della serata.

Annalisa duetta con Giorgia a Sanremo

In occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, accanto alla big in gara Giorgia ci sarà Annalisa. L’artista sarà quindi protagonista della kermesse musicale dell’Ariston e nelle ore di vigilia è intervenuta a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo per raccontare un po’ le sue emozioni e come sia nata l’idea di tale duetto.

Annalisa – www.donnaglamour.it

“Sono molto emozionata, felicissima e onorata di accompagnare Giorgia che stimo da morire; mi godrò questo momento e farò del mio meglio”, ha raccontato Nali. E ancora: “Mi ha chiamato lei, c’è stata una telefonata bellissima. Ci siamo sentite, consultate e probabilmente è qualcosa che unisce i nostri mondi. Questo è il motivo principale”.

La scaramanzia: il botta e risposta con la Balivo

Successivamente ha preso la parola il padre di Giorgia, presente in studio a ‘La Volta Buona‘, che ha ricordato come “l’ultima volta Giorgia ha duettato con Elisa”. Frase a cui la Balivo ha fatto seguito aggiungendo: “Vedrete questa sera… qualcuno dice che vinceranno loro”. A quel punto, Annalisa, con grande scaramanzia, ha detto: “Non si dice. Non si dice, non diciamolo”.

Eppure, considerando la grande abilità dell’artista in gara ma anche della collega che la affiancherà sul palco, difficile ipotizzare un esito differente o comunque un livello altissimo che potrebbe avvicinarle alla vetta della classifica della serata. Staremo a vedere come le due si esibiranno e quale sarà il risultato conclusivo.