Carlo Conti “come” Chiara Ferragni: la mossa social che non è passata inosservata

Nonostante il grande successo a Sanremo 2025 fin qui, Carlo Conti ha scelto una strategia curiosa sui social “alla Chiara Ferragni”.

Si è sbilanciato sui suoi predecessori a Sanremo, con particolare riferimento ad Amadeus e Fiorello. Adesso Carlo Conti si gode il suo Festival e lo fa dando uno sguardo anche ai suoi canali social, soprattutto Instagram, dove non è passata inosservata quella che è parsa una mossa ad hoc in vista della kermesse musicale.

Carlo Conti, la mossa social per Sanremo 2025

I risultati stanno parlando per lui. Ma prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti pare aver pensato davvero a tutto. Anche a come evitare possibili commenti negativi sui propri canali social con particolare riferimento alla piattaforma di Instagram. I più attenti, infatti, hanno notato una curiosità sul conduttore…

Carlo Conti all’esordio del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Stando a quanto hanno notato alcuni utenti del web, il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 ha deciso di disattivare i commenti sul suo profilo Instagram. O meglio. Non tutti, ma quelli sotto all’ultimo post condiviso, quello prima dell’inizio della kermesse musicale più importante nel nostro Paese. Sebbene non ci sia conferma sul fatto che la scelta sia dovuta ad una particolare strategia, la mossa è parsa ad hoc proprio per evitare polemiche o critiche eccessive.

“Come Chiara Ferragni”

La decisione di Conti sembra essere una risposta preventiva alle possibili critiche legate alla conduzione del Festival. Durante le prime serate dell’evento, infatti, sono emerse polemiche riguardanti il ritmo serrato della scaletta, con alcuni spettatori che hanno ironizzato sulla velocità con cui si susseguivano le esibizioni e l’alternanza degli ospiti.

Questa decisione, presa va detto solo per l’ultimo post che risulta pubblicato, ha ricordato una strategia adottata in passato da Chiara Ferragni, che aveva limitato le interazioni sui social per arginare critiche e commenti negativi. L’imprenditrice digitale, infatti, aveva adottato una tattica simile in passato, disattivando i commenti sotto alcuni post per proteggersi dagli insulti e dalle critiche ricevute in particolari momenti della sua carriera come lo scandalo del Pandoro e la questione uova di Pasqua. Conti come Chiara Ferragni? Chissà. Per qualcuno, almeno in parte, sì…