Due ospiti speciali per Al Bano a C’è Posta per Te: il siparietto virale

Presente a ‘C’è Posta per Te’, Al Bano è stato chiamato da alcune donne che lo avrebbero conosciuto ormai tanti anni fa. Il siparietto.

Una grande serata per ‘C’è Posta per Te’ su Canale 5. Oltre a Paolo Bonolis e al suo grande gesto di generosità verso una famiglia, ecco prendersi la scena anche Al Bano Carrisi chiamato da alcune donne che lo avrebbero conosciuto diversi decenni fa. L’artista di Cellino San Marco è stato coinvolto in un simpatico siparietto con Mariangela, Giulia e un’altra Giulia.

Al Bano a C’è Posta per Te: la chiamata di alcune donne

Nel corso dell’ultima puntata di ‘C’è Posta per Te’ su Canale 5, tra i protagonisti come ospite c’è stato anche Al Bano Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco è stato chiamato, in realtà, per essere coinvolto in una storia.

Al Bano Carrisi – www.donnaglamour.it

Tre donne si sono presentate per ricordare alcuni aneddoti del passato che avrebbero coinvolto appunto l’attuale famoso cantante quando ancora era in giovane età.

Le storie raccontante sono state quelle di Mariangela e Giulia che hanno svelato di aver conosciuto Al Bano ormai circa 60 anni fa. L’artista, va detto, ha fatto notare di non ricordarsi di loro ma solo di una certa Silvana che, a detta sua, “era la migliore tra voi”.

Il siparietto virale

Giulia e Mariangela hanno raccontato dietro la famosa busta le rispettive storie suscitando varie reazioni da parte del cantante di Cellino San Marco. “Andavo in ufficio, tu venivi a suonare a casa. Mi hai visto e ti sono abbastanza piaciuta, parliamo di 60 anni fa”, ha detto tra le varie cose la signora Mariangela trovando, però, la replica “negativa” di Carrisi.

Successivamente c’è stato modo pure di sentire Giulia, una fan sfegatata dell’artista, con una storia diversa dalle precedenti.

Il confronto con le tre donne è stato molto simpatico e alla fine, all’apertura della busta, tutti si sono salutati in modo cordiale e felice.