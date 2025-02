Annalisa vuota il sacco: la verità sul presunto “no” a Sanremo

Dopo alcune indiscrezioni sul suo conto e sul presunto “no” a Sanremo, la cantante Annalisa ha voluto dire la sua in modo determinato.

È senza dubbio tra le cantanti italiani più apprezzate in assoluto e negli anni ha scalato ogni tipo di classifica. Stiamo parlando di Annalisa che nei giorni scorsi è stata oggetto di alcuni rumors relativi ad un presunto “no” al Festival di Sanremo 2025 con annessa ipotetica frase contestata. Ora, l’artista ha rotto il silenzio per fare chiarezza sulla vicenda.

Annalisa, la voce sul presunto “no” a Sanremo

Alcuni giorni fa, la cantante Annalisa era stata al centro di diverse indiscrezioni relativamente alla sua mancata partecipazione a Sanremo. Non tanto per quanto concerne la presenza tra i big in gara, quando come co-conduttrice.

Certe voci avevano fatto riferimento ad un presunto rifiuto verso la proposta di Carlo Conti di essere co-conduttrice al suo fianco. In quella occasione era spuntata persino una dichiarazione attribuita alla donna che recitava precisamente così: “Io con quelli non ci salgo”.

Sebbene sia stato specificato si trattasse solo di voci e indiscrezioni, la diretta interessata non sembra averla presa bene e, anche per questo, ha voluto replicare.

La verità della cantante

Evidentemente infastidita dalle indiscrezioni non veritiere, Annalisa ha scelto di rispondere alle voci sul suo conto in modo molto diretto.

Con un messaggio sui social, la cantante ha detto: “Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa!”.

Le parole della cantante sono andate avanti facendo riferimento ad alcuni termini usati per mettere in giro la voce sul suo conto ovvero il “pare che”. Nali ha quindi terminato il proprio messaggio di sfogo in questo modo: “Pare pare pare… Pare che non è vero. Abbracci”.