Ospite a C’è Posta per Te con Maria De Filippi, Paolo Bonolis è stato protagonista con grande ironia ma anche tanta generosità.

Indubbiamente tra i personaggi di maggiore spicco della televisione italiana, Paolo Bonolis è tornato a far parlare in queste ore per l’apparizione a ‘C’è Posta per Te’ con Maria De Filippi. Il conduttore, solamente pochi giorni fa, era stato autore di uno sfogo stizzito a Verissimo, ma adesso è tornato alla ribalta per qualcosa di ben diverso e curioso.

Paolo Bonolis presente a C’è Posta per Te

Ospite della puntata di sabato 1 febbraio 2025 di ‘C’è Posta per Te’, Paolo Bonolis si è messo in evidenza insieme a Maria De Filippi intervenendo in occasione di una bella storia, quella di Assunta che ha voluto fare una sorpresa ai figli Angelo, Matilde e Maria Rosaria (assente in puntata per via della minore età).

Di fatto, la donna, rimasta vedova da poco tempo, si è sentita in colpa per non aver compreso al meglio il dolore dei ragazzi. “Ha pensato che il suo dolore fosse più grande di quello che hanno provato i suoi figli”, ha spiegato la De Filippi. Assunta ha capito di essersi sbagliata “solamente quando lei ha perso la madre”.

Da qui la decisione di chiamare la trasmissione e di regalare un momento di leggerezza ai ragazzi facendosi aiutare da Bonolis.

Il regalo a C’è Posta per Te

Il conduttore, con il suo solito fare, è dunque entrato in studio. Prima ha scelto di utilizzare l’ironia e la simpatia per far divertire il pubblico e, ovviamente, i protagonisti della storia. Successivamente ha spiegato di voler regalare qualcosa di concreto ad Assunta ma anche ai suoi figli.

“Io questa sera, voglio regalarvi quattro biglietti per Disneyland Paris“, ha spiegato Bonolis con grande delicatezza e altruismo. “Così potrete godervi qualche giorno di vacanza tutti insieme, ve lo meritate”. Un bel gesto che ha confermato la grandezza del presentatore e anche il grande impatto che la trasmissione di Canale 5 può avere nei confronti di persone che nella vita non sono state troppo fortunate.