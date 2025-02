La influencer e vincitrice in passato del Grande Fratello Nikita Pelizon ha raccontato le sue problematiche a Verissimo a Silvia Toffanin.

Sono settimane molto delicate per Nikita Pelizon, volto celebre dei social oltre che vincitrice di una delle recenti passate edizioni del Grande Fratello. La ragazza aveva raccontato tempo fa di aver subito un terribile svenimento con tanto di ricordi tra sangue e corsa all’ospedale. Un qualcosa che, a quanto pare, è derivato da delle problematiche più gravi che la giovane ha svelato a Verissimo, nella intervista andata in onda sabato 1 febbraio 2025 su Canale 5, e che la porteranno a doversi sottoporre ad un intervento.

Nikita Pelizon e il malore improvviso

L’ex vincitrice del GF, Nikita Pelizon, come detto, non se la sta passando molto bene. La scorsa estate, infatti, la giovane era stata vittima di un brutto malore che l’aveva portata a dover essere trasportata con una certa premura in ospedale.

Nikita Pelizon – www.donnaglamour.it

“Mi sentivo la testa pesante“, aveva detto la ragazza spiegando, all’epoca dei fatti, quanto le fosse accaduto. “Sono stata 10 minuti a terra”, aveva aggiunto ancora senza spiegare cosa fosse accaduto ma rivelando di essersi ritrovata svenuta prima di essere trasportata in ospedale. Adesso, le novità sui problemi di salute che la porteranno ad un intervento.

La confessione sui problemi di salute

A Verissimo, infatti, parlando con Silvia Toffanin, Nikita ha raccontato in modo molto serio: “Gli ultimi due anni sono stati difficili perché non sapevo cosa avevo. Le gambe mi tremavano, la testa mi girava, capivo che c’era qualcosa che non andava e finalmente adesso so cosa. Ho un problema al cuore, a marzo mi opererò”.

La Pelizon non ha svelato nel dettaglio le sue condizioni ma ha solamente detto: “Avevo perdite di memoria. Probabilmente è stato il problema al cuore a causarmi una ischemia lo scorso maggio, a cui si è aggiunto lo stress che sicuramente non ha facilitato”. La speranza è che a marzo, con l’operazione, tutto torni alla normalità.