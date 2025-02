Attimi di imbarazzo in diretta tv a ‘Ora o mai più’ con Donatella Rettore protagonista in negativo di una pesante gaffe.

La trasmissione di Rai 1 ‘Ora o mai più’ sta appassionando il pubblico grazie al format che vede artisti di un certo spessore e storicità affiancarsi a cantanti che non hanno avuto troppa fortuna o che sono stati, per varie ragioni, un po’ messi da parte. Tra le figure che maggiormente stanno facendo parlare c’è Donatella Rettore già protagonista di diversi scontri accesi e frasi molto pesanti. La donna, anche nel corso dell’ultima puntata, si è messa in evidenza per una dichiarazione molto forte e che ha imbarazzato i presenti.

Donatella Rettore, i commenti a ‘Ora o mai più’

La sua voce e il suo essere “rock” l’hanno portata a diventare un’artista di grande fama, adesso, però, Donatella Rettore si sta mettendo in luce soprattutto per le recenti polemiche durante ‘Ora o mai più’, trasmissione di Rai 1 condotta da Marco Liorni.

Donatella Rettore – www.donnaglamour.it

La coach, infatti, già dalle prime puntata del programma Rai si è messa in evidenza per molto polemiche soprattutto verso Valerio Scanu.

Tra i due non sono mancati momenti di forte tensione e scambi di vedute anche piuttosto accesi. Qualcosa di simile è capitato anche nel corso dell’ultima puntata anche se il “bersaglio” della Rettore è stata Loredana Errore.

La gaffe della polemica con Loredana Errore

Giudicando la prestazio e di Loredana Errore, la Rettore ha prima fatto un complimento alla ragazza: “Mi sei piaciuta molto. Non piangere che odio i piagnistei. Siamo qui per fare festa. Stasera hai cantato molto bene, hai tirato un vibrato eccezionale”.

Successivamente, però, eccola cadere in una gaffe: “Hai un vibrato eccezionale. Mi sembravi quasi una neg**“, ha detto. Liorni, imbarazzato, ha corretto il tiro della coach: “Una voce black intendi si”.

“Sì, una voce nera. Black”, ha detto ancora la Rettore.

La Errore, quasi offesa, ha detto: “Sì, sicuramente una voce black. Quella che hai detto non è una bella parola”.