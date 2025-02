Dopo lo scoop su Fedez, Chiara Ferragni e non solo, Fabrizio Corona torna a parlare e lo fa anche in vista del Festival di Sanremo 2025.

Sono state ore caldissime quelle vissute da Fedez dopo i vari scoop dati da Fabrizio Corona sul suo conto ma soprattutto su quello del suo presunto vero amore, oltre che su Chiara Ferragni. Il rapper ha risposto in maniera esplicita a tutto dando la sua verità ma adesso, l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare in occasione del lancio del suo libro intitolato ‘La grande menzogna’. Corona ha sganciato un’altra previsione bomba relativa al Festival di Sanremo 2025 che riguarda il rapper.

Fabrizio Corona e il rapporto con Fedez

Al netto di quelli che sono stati gli scoop di Fabrizio Corona su Fedez e la risposta del rapper nelle ultime ore, l’ex re dei paparazzi, parlando a Milano in occasione della presentazione del suo libro ‘La grande menzogna’, ha spiegato come il rapporto tra lui e Federico non sia affatto stato rovinato, anzi…

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

“Nell’ultimo periodo siamo molto molto amici. In media stavamo 40 minuti al telefono. Mi è sembrato tutto così stranamente normale. Le telefonate non erano registrate, noi abbiamo registrato la telefonata clou. Credo nell’amicizia e non abbiamo assolutamente perso l’amicizia“, ha detto Corona.

La profezia su Sanremo 2025

Come se non bastasse, durante uno scambio di battute durante l’evento organizzato, Corona si è lanciato anche in una previsione importante relativamente al prossimo Festival di Sanremo 2025 dove appunto ci sarà pure Fedez con il brano ‘Battito’.

Secondo l’ex re dei paparazzi “Fedez vincerà Sanremo”. Senza esitazione, infatti, Corona davanti a tutti ha fatto la sua previsione: “Vi dico che senza dubbio Fedez vincerà Sanremo. Anzi. Vi invito a votarlo. Abbiamo già il codice?”, ha detto poi con ironia facendo riferimento ai codici che vengono attribuiti agli artisti in gara durante la kermesse.

Staremo a vedere se la previsione di Corona si realizzerà o meno.